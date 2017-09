El Plantío dictará sentencia la próxima semana. Burgos CF y Arandina CF se jugarán un billete para la final de la Fase Regional de la Copa Federación en el choque de vuelta tras dejar abierta la eliminatoria de en El Montecillo (1-1).

Ambos equipos repitieron sus patrones. Los blanquinegros siguen sin conocer la derrota.Y los blanquiazules continúan sin ganar. Fueron los de Patxi Salinas quienes se adelantaron en el marcador, aunque los ribereños pusieron toda la carne en el asador tras el paso por vestuarios e igualaron la contienda.

Tal y como estaba previsto los dos equipos aprovecharon este torneo para dar minutos a los hombres que están teniendo menos oportunidades en Liga. Así las cosas Patxi Salinas alineó de salida sobre el tapete de El Montecillo a un equipo completamente inédito en el que ninguno de sus efectivos jugó como titular en el choque liguero del pasado fin de semana en Tudela -y en el que solo Aritz Borda y Cusi, que acaban de salir de sendas lesiones, han contado de forma habitual para Patxi Salinas-.

Y tres cuartos de lo mismo hizo Diego Rojas en las filas de la Arandina, un equipo que no ha respondido a las expectativas generadas en el arranque liguero y que reservó -como el Burgos CF- a varios de sus mejores hombres para el choque liguero del fin de semana.

Con dos equipos con la vista puesta en otras miras cercanas no es de extrañar que la contienda careciera de un ritmo vivo. Aún así, fueron los blanquinegros quienes llegaban con mayor peligro al área rival. Como en un pase atrás de Manza, quien tras controlar sirvió un buen balón hacia Santa, cuyo disparo lo atajó en una destacada intervención el meta ribereño Viti.

Superado el cuarto de hora de juego llegó la réplica de los blanquiazules pero Diego García salió muy rápido por bajo para despejar el peligro ante Khalifa.

Pese a la falta de intensidad los blanquinegros fueron capaces de volcar el juego en el terreno de juego de la Arandina. Un buen disparo de Xabi Etxarri obligó a despejar con apuros a Viti evitando momentáneamente el peligro.

Pero los males defensivos de la Arandina quedaron patentes en la siguiente acción, en un error de Viti a la salida de un córner que habilitó al lateral zurdo Javi Cantero para batir a placer la meta local y hacer el 0-1 en el minuto 28 del choque.

Herida en su orgullo la Arandina intentó reaccionar con un chut de Rodri que no encontró los tres palos. Con esta mínima ventaja visitante se retiraron los dos equipos a los vestuarios.

Y en la misma tónica arrancó la segunda mitad. Una potente volea de Javi Cantero a la salida de un saque de esquina sacó astillas al larguero de la meta de Viti.

Aunque acto seguido la Arandina se mostró más ambiciosa y comenzó a llevar la batuta en la zona ancha, pero tenía muchos problemas para llegar con el balón controlado a la zona de definición, donde la retaguardia del Burgos CF anulaba todas las jugadas.

Aún así, Calvo probó fortuna con un disparo lejano que se marchó por encima del larguero. La respuesta visitante llegó en una jugada que protagonizó Manza, quien vio desmarcado a Renedo, cuyo disparo atajó Viti.

Los ribereños encontraron el premio a su empeño en el 75 cuando Bruju envió al fondo de las mallas un balón rechazado por Diego García. Y acto seguido Rodri pudo completar la remontada, de nuevo en otro balón repelido en primera instancia por el meta. El disparo se fue por encima del larguero.