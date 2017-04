El Burgos se asoma al precipicio

El Burgos CF se asoma al precipicio. El vértigo se apodera del combinado blanquinegro en un final de temporada no apto para cardíacos en el que el los de El Plantío deberán recuperar su mejor versión para escapar de la quema.

La derrota frente a una Cultural que tenía como meta asaltar la segunda plaza entraba dentro de lo previsible. Pero no la falta de orgullo que dejó patente el equipo en cuanto los leoneses se adelantaron en el marcador. Quedaba un mundo por delante, pero el tanto supuso un mazazo en lo psicológico que hizo que el combinado de Mandiola bajara los brazos y se derrumbara con estrépito. El Burgos CF perdió el alma y se entregó sin oponer resistencia a un rival netamente superior. Malas sensaciones.

Los resultados de la jornada dominical dejaban sin red a los de El Plantío, obligados a puntuar ante un rival que encaraba la contienda con la opción de escalar un puesto en la tabla. Los locales trataron de marcar el terreno desde el pitido inicial. Antes de cumplirse el primer minuto de juego un falta botada desde campo propio la peinó Fito Miranda sobre la llegada de Adrián, quien de volea envió el balón por encima del travesaño.

Dos estilos completamente diferentes frente a frente. Combinativo y paciente el de la Cultural. Vertical y mucho más directo el de los anfitriones.

Los visitantes no tardaron en apoderarse de la posesión del esférico. Por convicción y calidad. Y también porque el Burgos CF apostó por esperar a su rival sin presionar. En este sentido se encomendó a su ancla, Cusi, encargado de equilibrar al equipo. Con el cántabro sobre el césped Prosi pudo adelantar su posición a un puesto en el que se encuentra más cómodo.

Aún así, la Cultural fue ganando en presencia en el área burgalesa con el paso de los minutos. Mario Ortiz desató las hostilidades en el 14 con un disparo desde el vértice del área grande que se perdió por encima de larguero.

Acto seguido fue el habilidoso Gallar quien protagonizó una gran acción personal partiendo de la banda derecha. Inició un slalom regateando contrarios hasta la corona del área, donde armó su pierna zurda para conectar un disparo que se perdió muy cerca del poste.

Sin tiempo para que el Burgos CF se repusiera la Cultu tuvo la tercera ocasión en un abrir y cerrar de ojos en un balón en largo sobre Benja, que encaró a Popa. El central rumano frenó al atacante, pero el balón le cayó de nuevo al delantero, que con la zurda se sacó un disparo con rosca ligeramente desviado.

Necesitaba el cuadro local serenar un poco el partido con alguna posesión más larga. El cuadro de Mandiola pareció sacudirse la presión leonesa en un buena transición a la contra entre Adrián y Armiche que concluyó con un remate del segundo al primer palo, donde lo repelió Palatsi. El meta visitante no atajó el esférico, que Chevi puso atrás sobre la llegada de Adrián, quien en posición forzada disparó a las nubes. Esta acción dio alas a los anfitriones.

El Burgos cogió confianza y comenzó a tutear a su rival, al que le hizo sentir el aliento en la nuca en un par de veloces transiciones que hicieron dudar a la zaga leonesa.

Sin embargo, la Cultu no necesitaba demasiado para amargar la tarde a los blanquinegros. Superada la media hora de juego, en un saque de esquina rechazado por la zaga local, el balón cayó a los pies de Yeray, quien tras controlar y perfilarse disparó con su pierna derecha. El balón se estrelló en el larguero.

El Burgos CF intentaba volcar su ataque por el costado zurdo, con Armiche muy participativo, aunque el canario no atinaba a finalizar sus acciones con disparos.

Los blanquinegros habían conseguido bajar el ritmo a su talentoso oponente de la mano de sus buenas prestaciones de su defensa, más sólida que en las jornadas anteriores.

Los visitantes controlaban territorialmente la situación, pero los de El Plantío, muy generosos en el despliegue físico, mantenían a raya con relativa solvencia a su oponente.

Lo peor estaba por llegar. Tal y como sucedió en el primer acto fue la Cultural quien saltó más ambiciosa tras el paso por los vestuarios, con un remate de Yeray a la salida de un saque de esquina que se perdió junto al palo.

La réplica local llegó en una transición por la banda izquierda. Jorge Fernández ganó la línea de fondo y su centro al punto de penalti fue cabeceado por Fito Miranda ligeramente por encima del travesaño.

Sin embargo, la siguiente acción fue letal. Los visitantes sorprendieron a un Burgos que todavía no se había replegado tras una acción de ataque. Toni sirvió un perfecto balón en profundidad sobre el lateral Forniés, que ganó la espalda a Andrés. Su centro atrás sobre la llegada de Benja concluyó con un disparo en carrera, seco y cruzado, que se coló pegado a la base del poste.

Ahí se acabó el encuentro, pues el cuadro de El Plantío se desmoronó por completo pese a que quedaba mucho tiempo por delante. Bajó los brazos y se entregó a su rival, que tan solo tres minutos después dejó el partido visto para sentencia. Y de nuevo en un contragolpe.

Los leoneses metieron el turbo en una transición de manual. Julen Colinas robó un balón que cedió a Gallar, quien prolongó en profundidad entre los centrales hacia Benja, que de nuevo en carrera picó el balón sobre la salida de Toni para hacer el 0-2.

Un puñetazo en la boca del estómago de un necesitado cuadro blanquinegro que se había ido a la lona en un abrir y cerrar de ojos. La sangría pudo ser incluso mayor, pues de inmediato Gallar, un quebradero de cabeza para la retaguardia local, envió un zurdazo que se marchó muy cerca de la cruceta en una bonita acción individual.

Mandiola movió ficha y dio entrada a Montero en el puesto de Fito. Para entonces la contienda se le había puesto ya en chino a los anfitriones frente a un rival a todas luces superior por juego, calidad y pegada. La Cultural no entiende de especulaciones y quería más, situación que intentaba aprovechar el Burgos CF a la desesperada para buscar las cosquillas a una adelantada zaga leonesa.

La mejor oportunidad para acortar distancias fue una buena combinación entre Cusi, Prosi y Jorge Fernández. El ayer lateral zurdo centró al punto de penalti, donde Montero cabeceó picado, pero Palatsi abortó el peligro.

La Cultural no tardó en dar la puntilla a los castellanos a la salida de un saque de esquina. Un mal despeje de la zaga blanquinegra dejó un balón muerto y botando en la frontal. Allí lo buscó con ahínco Mario Ortiz, quien empaló con violencia el esférico al fondo de las mallas.

Siguió intentándolo el cuadro de la ribera del Arlanzón en un buen servicio interior de Prosi entre los dos centrales. El balón lo empalmó a la media vuelta Montero, pero Palatsi le ganó la partida adelantando su posición para cerrar espacios.

Con el partido roto la Cultural pudo hacer un destrozo a la zaga local, pues en cuanto recuperaba el balón se lanzaba con peligro hacia la meta de Toni. Las sensaciones transmitidas por el Burgos CF, con solo tres partidos por delante para salvar los muebles, no fueron las mejores. Ni mucho menos.