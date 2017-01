La Comisión Delegada de la Federación Española y la Comisión Técnica del Consejo de Ciclismo Profesional ha decidido que los equipos continentales puedan participar en las vueltas por etapas de categoría 2.12 del campo aficionado. Es una medida que atañe directamente al ciclismo local, ya que tanto el Burgos BH como el Euskadi Murias -equipo en el que corre del burgalés Adrián González- se beneficiarán de esta decisión para completar y ampliar su calendario.



Era una petición que desde hace años habían trasladado los equipos, no solo para aumentar los días de competición, sino también porque supone un ahorro en los desplazamientos -en muchas ocasiones se veían obligados a salir fuera de España al no poder competir en casa- y la posibilidad de dar continuidad a su jóvenes talentos, aún verdes para medirse con la elite del ciclismo profesional.



Julio Andrés Izquierdo, responsable del Burgos BH, valora de forma positiva esta medida y señala que de esta forma evitarán algunas salidas a pruebas extranjeras. «Era algo que sabíamos que se iba a hacer tarde o temprano. Hay periodos de campaña en la que no hay carreras y así podremos seguir compitiendo. No obstante, me tengo que sentar con Darío (Hernández) para compaginar las fechas», explica el manager del conjunto burgalés.



Serán pruebas en las que tendrán mayor protagonismo «los jóvenes», ya que algunas contarán con restricción de edad. Pese a todo, Julio Andrés Izquierdo indica que el objetivo de su equipo seguirá siendo el mismo: «Correr el máximo de días posible junto a los mejores equipos del pelotón internacional».



También Adrián González, el ciclista burgalés del Euskadi Murias se podrá beneficiar de esta decisión y de esta forma los responsables del conjunto vasco tendrán más opciones para completar los días de competición de los suyos.



En otro orden de cosas, el Burgos BH cuenta en estos momentos con 13 corredores. La última incorporación ha sido la de Manuel Sola. Ha llegado a un acuerdo con Izquierdo, aunque quedan por realizar varios trámites. No será el último en llegar, ya que también tendrá un sitio en la escuadra castellana Arnau Solè. Así las cosas, el cuadro local afrontará la temporada con 14 corredores y un plantel en el que existe una mezcla de veteranía y juventud. David Belda será el líder indiscutible sin olvidar a Pablo Torres, Ibai Salas, Igor Merino o Dani López.



CALENDARIO

El conjunto burgalés tendrá un ajetreado calendario en este inicio de campaña. Debutará el próximo 26 de enero en la Challenge de Mallorca, concretamente en el Trofeo Porreres. Dos días antes, el equipo se concentrará en Palma, aunque no irán los 14. «La ideas es que acudan 11 ó 12 corredores a esta primera competición de la temporada», responde Izquierdo. Tres de ellos, Dani López, Pablo Torres y Raúl Castrillo se encuentran ya en Benidorm, en el Hotel Helios, uno de los patrocinadores del equipo, preparando este inicio de campaña.



Después de los cuatro días en territorio balear, el Burgos BH participará en la Vuelta a la Comunidad Valenciana (del 1 al 5 de febrero), posteriormente correrá la Vuelta a Murcia (11 de febrero) y la Clásica de Almería (12 de febrero). Cerrará este primer periplo de competición en la Vuelta a Andalucía (del 15 al 19 de febrero).



«La temporada se centrará en la medida de los posible en las carreras españolas, mientras que también visitaremos con asiduidad tanto Francia como Portugal. Tenemos pensado acabar la campaña en tierras asiáticas. Aún no hemos decidido nada, aunque esa es nuestra intención y probablemente podamos competir en alguna prueba china», finaliza Julio Andrés Izquierdo.