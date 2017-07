Por segundo año consecutivo la Diputación, por medio de Sodebur, es uno de los principales patrocinadores del Burgos BH. Ayer llegó la foto oficial, que siempre suele coincidir con las fechas previas a la vuelta a la provincia. Julio Andrés Izquierdo, manager general del equipo, quiso agradecer a la institución provincial el apoyo, mientras que César Rico, presidente provincial, habló de una doble apuesta.



«El primero de los objetivos es deportivo. Tratamos de ayudar a un equipo de Burgos a correr pruebas muy importantes, que hace un ciclismo de calidad y que cuenta con ciclistas jóvenes. Aunque también es un escaparate», señaló Rico. El político se refirió al turismo como segunda meta y entiende que un equipo, que recorre «gran parte de Europa e incluso en ocasiones China» ayuda a vender provincia por muy distintos lugares.



Cuando Rico se refiere al ciclismo siempre tiene una palabra en su boca, «transversalidad», que en este caso también se cumple. «Hay deporte, hay juventud y seguimos vendiendo provincia. Por eso llega esta colaboración que iniciamos el año pasado», explicó.

SALTO DE CATEGORÍA

Es uno de los objetivo del Burgos BH de cara a la próxima campaña. JulioAndrés Izquierdo ha comenzado a trabajar para que el conjunto burgalés suba un escalón deportivo, aunque para ello también deberá aumentar de forma ostensible su presupuesto. Izquierdo asegura que el equipo en categoría Continental maneja «unos 900.000 euros» y que necesitaría de cara a la próxima campaña «1,7 millones» (quizás con menos podría salir adelante), lo que supone un aumento de 800.000 euros.



El máximo responsable del conjunto burgalés insistió en su comparecencia que será «muy difícil», aunque también que están trabajando para conseguirlo. «Nunca nos lo habíamos propuesto, pero ahora estoy mirando la posibilidad y hay que ser realistas es difícil.Aunque si no se trabaja no se consigue. Ahora mi objetivo es ese, pero otra cosa es que se pueda. Tenemos un equipo joven una infraestructura de vehículos, material, hoteles... Tenemos una base importante que otros que empiezan de cero no cuentan con ella. Soy consciente de que es complicado llegar a los objetivos presupuestarios que se exigen», comentó.



Su intención es hacer un equipo joven que sirva de trampolín para llegar a la máxima categoría. «La idea es ayudar a corredores que aún no estén preparados para dar el salto al World Tour. No queremos ser un filial de alguien en concreto, sino de todos en general», indicó Julio Andrés Izquierdo.