El Burgos CF comenzó 2017 con una sufrida victoria ante la Arandina, lo que le permitió salir de los puestos de descenso. Pero los blanquinegros deben seguir caminando y esta tarde tienen otro importante encuentro en Mieres ante el Caudal (18,30 horas).El cuadro asturiano es uno de los rivales directos de los burgalesistas. En estos momentos cuenta con dos puntos más en su casillero, por lo que una victoria supondría que el cuadro castellano le adelantaría.

Enfrente estará un recién ascendido que está compitiendo en todos sus encuentros y que además tiene cogida la medida al Burgos CF. Ambos conjuntos se han enfrentado en dos ocasiones esta campaña, una en Liga y otra en Copa, y en ambas ha salido victorioso el conjunto de Mieres.

El choque se disputará en el Hermanos Antuña, un terreno de juego de hierba artificial que no preocupa en exceso a Mandiola, pero que de inicio otorgará una pequeña ventaja a los locales.

El discurso del entrenador vasco es el mismo que en anteriores encuentros.Sigue centrado en los suyos y en lograr que compitan al cien por cien. Está convencido de que si lo consigue tendrán opciones de lograr los tres puntos.

No obstante, la duda es si se verá al Burgos CF falto de juego y de intensidad que jugó la primera parte ante la Arandina, o la versión que se vio en los segundo 45 minutos en el derbi de hace una semana o el miércoles ante el Fuenlabrada. Si surge la primera cara será complicado que logre un resultado positivo.

Una de las buenas noticias para el cuerpo técnico es el regreso de alguno de los hombres que se perdieron el choque ante el cuadro ribereño. Andrés volverá al lateral derecho, mientras que Prosi ha entrenado con normalidad las dos últimas sesiones y ha entrado en la convocatoria.El burgalés es fijo en el carril del ‘2’, mientras que el mediocentro asturiano puede ser el compañero de Cusi en la medular, aunque también Carlos Ramos tiene opciones de entrar de inicio.

Con Dani Gómez ya recuperado, todo indica que estará en el once y como lateral izquierdo.Si el de Talavera juega en esta plaza, Jorge Fernández tiene muchas posibilidades de comenzar el choque como interior zurdo.

En los puestos de ataque la única plaza segura es la de Adrián, ya que el resto de posiciones cuentan con varios aspirantes. Fito Miranda, Montero,Diego Suárez, Armiche y el propio Jorge Fernández podrían actuar en tareas ofensivas. Todos ellos pugnarán por dos puestos y los dos últimos parecen los favoritos.

El juvenil Álvaro Campos ha vuelto a entrar en la convocatoria del primer equipo, que viajará con 18 futbolistas a tierras asturianas.El único de los disponibles que se ha quedado fuera de la lista ha sido Álvaro del Val.

El choque puede suponer un respiro para los blanquinegros, que saben que el mes de enero será clave para su futuro cercano. Ante el Boiro y la Arandina, sus dos últimos encuentros ligueros, el Burgos CF no mostró su mejor versión y en ocasiones recordó al deprimido equipo que comenzó la temporada bajo la batuta de Paco Fernández. La clasificación sigue estando muy comprimida en los puestos de abajo, por lo que dos triunfos consecutivos supondrían un enorme avance y acercarían a los blanquinegros a su objetivo.