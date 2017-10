REAL ÁVILA 1

BURGOS CF 1

Goles: 1-0, min. 43: Mamadou. 1-1, min. 71:Sergio Esteban.



Real Ávila: Julen Itxaso, Garri, Josito, Mamadou, Piscu, Jota, Raúl, Roa (Javi, min. 79), Vila (Dome, min. 54), Isma y Rober.

Burgos CF: Diego García, Sergio Esteban, Pablo del Álamo, Campos (Youseff, min. 60), Ayoze, Cusi, Blázquez, Brian (Beobide, min. 52) Xabi, Carlos Álvarez (Adrián Hernández, min. 52) y Manzano.

El Burgos CF jugará la fase nacional de la Copa Federación después de empatar ayer en el Adolfo Suárez y hacer bueno el 2-1 que logró hace una semana en El Plantío. En el mes de noviembre regresará a la competición copera.



Mientras la columna vertebral del equipo se quedó en casa y tiene la mente en el Sporting B, los menos habituales tuvieron ayer su oportunidad en el Adolfo Suárez. El plan B estuvo contra las cuerdas y la eliminación anduvo cerca, aunque un gol de SergioEsteban en el 71 posibilitó el pase.



Los abulenses fallaron un penalti en la primera parte y mandaron un balón al larguero en el tramo final del choque. Fueron los que más propusieron, pero la recompensa fue para el Burgos, que se mantiene invicto en partidos oficiales desde que Patxi Salinas es su entrenador.



A los dos equipos les costó entrar en juego y ninguno de los contendientes se acercó con peligro a la meta contraria en los primeros compases del choque. El primero que avisó fue el Burgos CF. Antes de que pasara el primer cuarto de hora, Manzano cedió un buen balón a Carlos Álvarez, que no encontró la portería.



La aproximación burgalesa despertó a los abulenses, que respondieron de inmediato. Vila se quedó solo ante Diego, aunque la jugada estaba anulada por fuera de juego. El Real Ávila fue ganando metros, mientras el Burgos continuó impreciso y sin demasiadas ideas.



En el minuto 20 lo volvió a intentar el Burgos y lo hizo a balón parado. Manzano gozó de dos libres directos consecutivos, aunque no acertó en ninguno. Se llegaba a la fase final del primer periodo sin un dominador claro, aunque en esos últimos minutos el Real Ávila fue mejor.



GOL ABULENSE

En el 35 Vila tuvo una buena ocasión, pero Diego García respondió con mucho acierto. Cinco minutos después llegó una inmejorable oportunidad para los de casa. Un disparo que llevaba camino de portería golpeó en el brazo de Pablo del Álamo y el colegiado pitó penalti. Isma estrelló la pena máxima en el poste.



El conjunto burgalés no era capaz de salir de su campo y cuando solo restaban 2 minutos para el intermedio, Mamadou remató sin oposición un saque de esquina para poner en ventaja a los suyos.



Se llegaba al descanso con la eliminatoria en el zurrón abulense, ya que el 1-0 era suficiente para superar el 2-1 con el que acabó el choque enEl Plantío. Al Burgos CF le tocaba remar contracorriente. Sin embargo, los blanquinegros no comenzaron entonados la reanudación.



Patxi Salinas metió en el terreno de juego a Beobide y Adrián Hernández. Posteriormente también saltó al terreno de juego Youseff. El equipo no acababa de carburar y no era capaz de crear ocasiones, aunque fue en el 71 cuando Sergio Esteban hizo el gol que dio el título regional al conjunto burgalés. En una estrategia remató con precisión para batir a Julen Itxaso.



A partir de este momento el Real Ávila dio un paso adelante y conDome como principal estilete buscó el 2-1 que hubiera provocado la prórroga. Los abulenses estrellaron un balón en el larguero en un saque de esquina por mediación de Rober y no tiraron la toalla, pero no lograron su objetivo. El Burgos CF espera rival en la fase nacional.