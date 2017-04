PONFERRADINA 4

BURGOS CF 2

Árbitro: Palencia Caballero (comité vasco). Mostró cartulina amarilla a los locales Chavero, Gonzalo y Núñez, así como a los visitantes Dani Gómez y Prosi.

Goles: 1-0, min. 9: Andy. 1-1, min. 13: Chevi. 2-1, min. 25: Yuri. 3-1, min. 50: Adán. 3-2, min. 74: Adrián. 4-2, min. 84: Cidoncha.



SD Ponferradina: Dinu, Adán, Núñez (Nacho López, min. 81), Xisco, Gonzalo, Andy, Menudo, Chavero, Figueroa (Pallarés, min. 85), Yuri y Caiado (Cidoncha, min. 71).

Burgos CF: Toni Lechuga,Andrés, Jorge Fernández, Popa, Odei, Dani Gómez (DiegoSuárez, min. 81), Armiche, Prosi (Germán, min. 88), Carlos Ramos (Fito Miranda, min. 63),Adrián,Chevi y Armiche.

El Burgos CF llegaba a Ponferrada con la intención de aliviar su situación clasificatoria, aunque salió de El Toralín goleado y con más dudas. En estos momentos tiene los mismos puntos que el Caudal, equipo que ocupa la posición de play out, y 4 de ventaja con respecto al descenso directo. Las últimas 4 jornadas se prevén intensas para un Burgos CF que en el domingo recibe a la Cultural Leonesa, uno de los ‘cocos’ del grupo que lucha por recuperar la primera plaza.



La endeblez defensiva volvió a suponer un pesado lastre para un equipo que, por contra, rindió a un buen nivel en tareas ofensivas.El conjunto de Manix Mandiola se mostró excesivamente blando en la contención y dio demasiadas facilidades a su oponente. Con el 3-2 asustó a una Ponferradina que no lo tenía claro, pero llegó el cuarto de los bercianos y el choque quedó visto para sentencia.



El Burgos protagonizó una mala salida. No encontró el sitio sobre el terreno de juego y, aunque gozó de la primera llegada al área del choque, no tuvo un buen inicio. Así las cosas, Chavero ya avisó en el minuto 5 con un disparo que tuvo que rechazar Toni Lechuga.



La advertencia no hizo reaccionar a los blanquinegros, que vieron como la Ponferradina lograba el primero de la tarde en el 9. Andy se hacía con el balón en la frontal del área y, libre de marca, batía de fuerte disparo la portería burgalesa.



El choque se ponía cuesta arriba a las primeras de cambio y lo más preocupante es que el nivel que estaba exhibiendo el Burgos era inferior al de otras tardes. Su oponente llegaba con excesiva facilidad a los dominios de Toni Lechuga y la defensa de 5 no daba mayor solidez a los de El Plantío.



Sin embargo, la reacción de los burgalesistas tardó solo 4 minutos en llegar. Una buena jugada de Armiche la mandó al fondo de las mallas Chevi en el minuto 13. Las cosas volvían a su sitio y el gol burgalés tranquilizaba el juego y equilibraba la balanza. Los minutos posteriores fueron igualados, pese a que en el 17 lo intentó Menudo desde fuera del área, aunque su remate se fue alto.



Pese a todo, las facilidades que daban los burgalesistas en defensa seguían siendo excesivas y el segundo de los bercianos fue un claro ejemplo. La Ponferradina llegó por la derecha, Popa se quedó a mitad de camino entre tapar el envío al área y cubrir a Yuri y el hispano brasileño no perdonó y batió a Toni de disparo cruzado.



DEFENSA DE CUATRO

El Burgos no carburaba, pero la distancia en el marcador y en el juego no era importante. Pese a todo, el cuerpo técnico visitante optó por cambiar de dibujo y reforzar la parcela ancha. El conjunto burgalés pasó a jugar con defensa de 4 cuando y con 5 centrocampistas, por lo que Dani Gómez se fue al lateral y Jorge Fernández al puesto de interior zurdo.



La modificación del esquema pareció sentar bien en las filas visitantes y, poco después de la media hora de juego, Armiche entró en el área y no logró conectar el disparo. El canario pidió penalti.



La mejor opción para el empate la tuvo Chevi en el minuto 36 en un remate de cabeza. Andrés puso un buen balón desde la derecha, aunque el centrocampista madrileño estrelló el balón en el lateral de la red. Antes de que se acabara la primera mitad, fue Yuri el que volvió a avisar y su disparo estuvo muy cerca de suponer el tercero para los leoneses. Por suerte se llegó al descanso con el 2-1.



El inicio de la reanudación volvió a ser negativo para los intereses blanquinegros y fue en el 50 cuando Yuri puso en bandeja el tercero a Adán. Otra vez la defensa blanquinegra pecó de confiada y el lateral blanquiazul no perdonó.



El choque se ponía muy cuesta arriba y no solo por el resultado, sino porque las sensaciones que transmitía la escuadra burgalesa no eran buenas. La Ponferradina seguía haciendo daño con facilidad y el trabajo se multiplicaba en defensa.



Los minutos fueron pasando sin que nada sucediera sobre el terreno de juego, aunque, conforme se fue acercando el final, los blanquinegros dieron un paso adelante motivado por la necesidad. Odei estuvo cerca del 3-2 en un saque de esquina en el 69, aunque Dinu rechazó. Poco después llegó el segundo de los blanquinegros.



La defensa blanquiazul falló y puso en bandeja el tanto a Adrián, quien recogió el balón y batió la portería contraria con un disparo raso. El Burgos, que seguía sin estar fino, regresaba al partido de forma inesperada y gracias al regalo de su oponente.



A partir de ese momento el conjunto de la ribera del Arlanzón comenzó a apretar y fue capaz de botar cuatro saques de esquina consecutivos. Los blanquinegros empujaban y buscaban el empate. Las dudas llegaron al cuadro berciano, aunque la puntería brillaba por su ausencia en un Burgos CF que quería pero no podía.



El choque quedó visto para sentencia en el minuto 84.Con el conjunto burgalesista volcado en el área de la Ponferradina, los leoneses montaron una contra que Cidoncha culminó para cerrar el choque.