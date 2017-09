El Burgos CF cambia el chip

BURGOS

Muchas cosas han cambiado de un tiempo a esta parte en el Burgos CF. Las tres victorias enlazadas en este arranque de curso son el reflejo de la nueva mentalidad instaurada en un club que se había acostumbrado a malvivir en una categoría en la que vuelve a ser protagonista.



El tiempo dirá cuál es el destino de un conjunto blanquinegro que saborea el momento sin perder la perspectiva. Así lo reconoce Julio Rico, uno de los nombres destacados en esta fase inicial del ejercicio. «Empezar de esta manera es muy positivo», reconoce el central. «Sumar desde el inicio nos quita presión y necesidad, pero ahora no hay que mirar la clasificación», añade.



El líder recoge el fruto sembrado durante el verano y asume que cada jornada representa un nuevo desafío. Por eso, el vestuario del Burgos hace «borrón» tras los éxitos encadenados y centra su atención en el siguiente compromiso. «Los tres partidos anteriores ya no sirven de nada y solo pensamos en ganar en Tudela», subraya un Rico que representa ese cambio de mentalidad en la entidad de El Plantío.



«Trabajamos para ganar en cualquier campo, pero habrá momentos difíciles. En Segunda B siempre cuesta sumar porque aquí no hay nombres ni grandes presupuestos. Aquí gana el que mejor compite y el que no se confía», explica.



Por eso, el defensa blanquinegro destaca el equilibrio mostrado por un bloque local que saca el máximo provecho tanto a su rendimiento ofensivo y como a su fortaleza en retaguardia. «Sin goles no ganamos y si encajamos tampoco lo haremos. Estamos trabajando bien tanto en defensa como en ataque», apunta, un avance fundamental para los proyectos recién construidos. «Cuando empiezas con un equipo nuevo cuesta asentarse y consolidar el bloque. Tuvimos una pretemporada muy buena y a partir de ahí hemos empezado con buen pie», indica.



Rico deja espacio para la autocrítica y asegura que este Burgos aún debe «mejorar muchas cosas», si bien destaca los aspectos «bien hechos».



«Esta es una categoría complicada con campos muy diferentes. El equipo debe mantener la solidez a lo largo de la temporada y no bajar los brazos», insiste, a la espera de que regresen los jugadores que permanecen fuera de la dinámica de entrenamientos por lesión. «Hay varios compañeros trabajando para volver pronto y también sumarán. Cuanta más gente y competitividad haya, mejor. Si todos aportamos y estamos preparados para cuando nos toque jugar, seremos muy fuertes», apunta.



El central, protagonista el pasado domingo de un lance en el que el Osasuna B reclamó penalti -él asegura que no tocó al delantero en esa acción-, advierte de los peligros que encontrará el Burgos CF en el futuro. Por ejemplo, este domingo tendrá un duro escollo en su visita a Tudela. «Será un partido complicado. El rival tiene un buen bloque, viene de ganar y ahora quiere hacerlo en casa. No lo pondrá fácil, pero iremos con la mentalidad de sumar los tres puntos y crecer tanto en ataque como en defensa», concluye.