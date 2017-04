El Burgos CF se encomienda a su afición para salvar el curso

Necesita sumar 6 puntos para salvar los muebles. Dos victorias que le permitirían alcanzar la cifra mágica de los 45 puntos. No será misión sencilla para un Burgos CF que parece haber perdido la chispa que le permitió capear el temporal en el mes de enero.



Conscientes de que la batalla de la permanencia, que marcará el futuro inmediato de una entidad que sueña con un puesto en la elite nacional, no se juega solo en el césped, la nueva directiva blanquinegra -con la aprobación del cuerpo técnico- ha tomado cartas en el asunto.



Con el objetivo de que el equipo se vea lo más arropado posible en el difícil compromiso que tiene por delante el próximo lunes 24 frente a la Cultural Leonesa, la junta que encabeza José Luis García ha puesto en marcha una iniciativa para poblar las tribunas de El Plantío.



Así las cosas, los socios de la entidad podrán retirar de forma gratuita una entrada para presenciar en directo un derbi regional con mucho en juego tanto en la lucha por el play-off como en la pelea por evitar los puestos peligrosos de la tabla.



Del mismo modo, el Burgos CF abre las puertas a los menores de 16 años y las personas que se encuentren en situación de desempleo, quienes podrán acceder también de forma gratuita al estadio -unos y otros deberán demostrar su situación con el DNI o la tarjeta de la Seguridad Social-. En ambos casos las localidades solo serán válidas para la grada de Lateral.



Todos aquellos que deseen retirar su entrada, pueden hacerlo en las oficinas del club en El Plantío en horario de 10 a 14,00 y de 17 a 20,00 horas. Desde el club se solicita a sus socios una retirada escalonada de las invitaciones para evitar retrasos y colas en la entrada al partido.



En el aspecto meramente deportivo el equipo regresó ayer al trabajo tras la jornada de descanso del martes. Lo hizo en El Plantío con varias ausencias en la sesión de trabajo que dirigió Manix Mandiola. La más preocupante sin duda es la de Carlos Ramos, quien sigue trabajando al margen del grupo por unas molestias en el tobillo a consecuencia de un golpe sufrido en Ponferrada. El centrocampista solo pudo realizar carrera continua y apenas entró en contacto con el balón. Su participación en el choque del lunes es a día de hoy una incógnita, aunque el cuerpo técnico confía en que pueda llegar a tiempo.



Ramos estuvo trabajando junto a Ramiro, quien se encuentra ya en la recta final de su proceso de recuperación de la lesión que le ha mantenido fuera de las convocatorias las últimas semanas.



Sin embargo, quien no pudo completar la sesión junto al resto de compañeros fue el meta Toni Lechuga, quien se retiró a los vestuarios antes de tiempo por unas molestias a consecuencia de varios golpes recibidos. Su concurso ante el Cultural no está en peligro.



El que avanza a pasos agigantados en su recuperación es el centrocampista Cusi, un jugador fundamental en el esquema táctico de Manix Mandiola. El cántabro se ejercita al mismo ritmo que sus compañeros y aunque parece algo precipitada su vuelta a los terreno des juego el preparador de los blanquinegros no descarta la posibilidad de que el medio centro pueda entrar en la convocatoria.



En otro orden de cosas, el choque del próximo domingo ha sido declarado partido de alto riesgo, lo que implicará un incremento notable del operativo policial y de seguridad que rodea un encuentro normal en El Plantío. Los incidentes violentos acontecidos entre los sectores más radicales de ambas hinchadas con motivo de algún enfrentamiento anterior han empujado a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia a tomar esta decisión.