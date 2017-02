PALENCIA CF 0 – BURGOS CF 0



Árbitro: Martínez Santos (colegio gallego). Mostró tarjeta amarilla a los locales Guillem Martí y Gallardo, así como a los visitantes Diego Suárez y Andrés.

Palencia (0): Alejandro, Asier Arranz, Inestal, Carrasco, Gallardo, Ibon, Xavi Moré (Navas, min. 71), Garmendia (Diego Torres, min. 84), Guillem Martí,Chuchi y Rodri (Adri, min. 61).

Burgos CF (0): Toni, Andrés, Dani Gómez, Odei, Popa,Cusi, Fito Miranda (Chevi, min. 70), Carlos Ramos,Diego Suárez (Adrián, min. 56), Álvaro Antón (Armiche, min. 78) y Jorge Fernández.

El Burgos CF sumó un nuevo punto en su visita al Palencia, uno de sus rivales directos para evitar el descenso. La fiabilidad del conjunto blanquinegro sigue intacta e incluso aumenta, aunque su problema en la Nueva Balastera no estuvo en la contención, sino en la creación. Fueron los burgalesistas los que llevaron la manija del choque, aunque les faltaron ideas en el último tercio del campo.



Fue capaz de generar alguna ocasión de peligro, aunque en ninguna de ellas estuvo fino. No tuvo acierto en las escasas llegadas y su bagaje ofensivo fue pobre ante un oponente que mostró unos problemas similares. Ambos están en el vagón de cola después de 25 jornadas y no es por casualidad.



Los resultados no acompañaron ayer al conjunto que dirige Manix Mandiola y el acordeón se vuelve a contraer.El Burgos ya ve a varios de sus oponentes por el retrovisor. La clasificación se aprieta y en estos momentos la escuadra de la ribera del Arlanzón está a un punto de la posición de play out, mientras que tiene un colchón de 4 puntos con respecto al descenso.



Los puntos que estarán en juego el próximo domingo ante el Celta de Vigo B cobran una mayor importancia, ya que el abismo sigue estando muy cerca. Pese a todo, Mandiola mantiene el discurso positivo y recuerda que hace dos meses la situación era mucho peor.



El choque comenzó de forma favorable a los blanquinegros y dos buenas llegadas de Dani Gómez y Jorge Fernández por banda izquierda se convirtieron en las primeras aproximaciones de la contienda. Sin embargo, la respuesta del Palencia fue contundente y en el minuto 8 llegó un susto mayúsculo para los burgaleses. Tras un saque de esquina, Ibon se hizo con el rechace y su remate se fue al poste cuando Toni estaba ya batido.



El partido era abierto y ambos equipos llegaban con asiduidad a la portería contraria, aunque ninguno de los dos era capaz de crear ocasiones de verdadero peligro. Las dos defensas se mostraban contundentes en su labor de contención.



Al cuarto de hora, Fito Miranda buscó a Carlos Ramos, que se hubiera quedado solo ante el meta palentino, pero el ex blanquinegro Gallardo evitó que el esférico llegara al centrocampista burgalesista. Poco después, otra vez el atacante catalán trató de asistir a un compañero, pero Jorge Fernández no llegó al remate.



La balanza seguía equilibrada en todos los aspectos.En el partido había más ganas que juego y el Palencia hacía de las jugadas de estrategia (sobre todo los saques de esquina) su mejor arma para acercarse a los dominios de Toni Lechuga.



Fue en el tramo final de esta primera mitad cuando llegó la mejor ocasión para los burgalesistas. La jugada nació en la banda izquierda y llegó al segundo palo, donde Fito Miranda, con todo a favor, remató con la cabeza demasiado centrado y el balón acabó en las manos de Alejandro.



Tras esta excelente oportunidad burgalesa, fue el cuadro morado el que tuvo dos peligrosas aproximaciones.En una de ellas, el central Carrasco estuvo cerca de conseguir el primero de la tarde, aunque no acertó con la portería de Toni.



Se llegó al intermedio con todo por decidir y con los dos equipos convencidos de que podían conseguir la victoria. No obstante, volvió a ser el Burgos CF el que inició mejor el periodo y nada más empezar tanto Fito Miranda comoDiego Suárez protagonizaron dos buenas acercamientos, aunque ambos acabaron sin consecuencias.



El guión seguía siendo el mismo.El Burgos CF tenía más el balón que su adversario, aunque le seguía costando llegar con peligro y criterio a la meta de Alejandro.



Otra vez Fito Miranda fue el protagonista de una acción ofensiva blanquinegra, aunque el catalán no pudo mandar al fondo de las mallas un buen centro de Jorge Fernández.



La historia se repetía continuamente y el balón tanto estaba en una portería como en otra. Poco después de la ocasión de Fito fue Guillem Martí el que no estuvo fino en la definición después de un buen pase de Xavi Moré.



Llegaron los cambios y Mandiola buscó más mordiente y dinamismo en la punta de ataque. Adrián le dio otro aire a la delantera burgalesa, aunque tampoco el canario se mostró certero de cara a portería. La dinámica seguía siendo la misma.



La incertidumbre del resultado hacía que la emoción se mantuviera, aunque no había excesivo fútbol sobre el terreno de juego. Ambos contendientes comenzaron a dar por bueno el empate. Los dos tenían claro que debían evitar la derrota, más con los resultados que se están dando en la jornada. Palentinos y burgaleses comenzaron a dar por bueno el resultado, pese a que su idea inicial hubiera sido la victoria.



El Burgos CF gozó de una última aproximación de peligro a la meta morada. Fue Armiche, otro de los atacantes que Manix Mandiola metió de refresco en busca de mayor verticalidad, el que condujo la jugada para buscar a Adrián en el interior del área. A la jugada también llegó Chevi, pero ninguno de los dos fue capaz de rematar, es más, dio la sensación de que se estorbaron.



Ninguno de los dos equipos fue capaz de generar más oportunidades y se llegó al final del choque con el resultado inicial.