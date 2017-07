El área deportiva del Burgos CF sigue trabajando para dar forma a un proyecto que aún no tiene entrenador y que cuenta, de momento, con cuatro jugadores, Andrés,SergioEsteban, Cusi y ÁlvaroAntón. Entre los hombres a los que los dirigentes blanquinegros han tanteado está Álex Ortiz, un central de 31 años que ha militado las tres últimas campañas en el Mirandés y que tiene una amplia trayectoria en Segunda División. Incluso llegó a debutar en Primera División con la camiseta del Real Betis en 2008.



Ha acabado su contrato con el Mirandés, que ya informó que no tenía intención de renovarle. Desde que finalizó la competición oficial en la Segunda está en el mercado y el Burgos CF entiende que se trata de un jugador que puede darle consistencia y experiencia a la defensa burgalesista.

Se formó en las categorías inferiores del Sevilla, con el que jugó en Segunda B con el equipo filial. Posteriormente militó en el Alcalá en Segunda B. Cambio de aires y en la 07-08 comenzó su periplo en el Real Betis, donde permaneció durante cinco temporadas. Estuvo a caballo entre el filial y el primer equipo y como verdiblanco debutó en la máxima categoría.



Nástic de Tarragona, Guadalajara y Alavés fueron sus últimos equipos antes de fichar por el Mirandés, al que llegó en la campaña 14-15 y acabó siendo uno de los capitanes del vestuario rojillo.

En su entorno reconocen que ha habido contactos y que el Burgos CF ha llamado a su puerta, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva.



Si las negociaciones llegan a buen puerto, el sevillano se convertiría en la referencia defensiva. Fue indispensable con Carlos Terrazas en el banquillo, con el que adquirió un gran protagonismo.

Domina a la perfección el juego aéreo y puede convertirse en una de las bazas en las jugadas de estrategia. En esta última campaña ha logrado 2 goles, aunque en la anterior acabó con 4 dianas.



ENTRENADOR

Será la semana que viene cuando, supuestamente, se sabrá el nombre del próximo entrenador del Burgos CF. Algunos equipos de Segunda B comenzarán en los próximos días la pretemporada, por lo que los acontecimientos se deberán precipitar en la entidad blanquinegra, ya que la actividad deportiva echará a andar de inmediato y el fin de semana del 19 y 20 de agosto está previsto que comience la competición liguera.