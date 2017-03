Dos derrotas consecutivas, algo que nunca había sucedido conManix Mandiola en el banquillo, han provocado que el Burgos CF se asome al abismo. El colchón de puntos que el conjunto blanquinegro logró en un notable enero se ha esfumado y toca volver a coger impulso. Hoy visita El Plantío el Real Valladolid B, un filial con aspiraciones de play off que en la primera vuelta superó de forma clara a los burgalesistas.



El choque que se disputó en los anexos a Zorrilla no debe servir de referencia, ya que el Burgos ha cambiado para mejor, pero sí como advertencia de lo que es capaz de hacer el filial pucelano.

«Allí nos arrollaron, aparte de los 4 goles nos hicieron varias ocasiones más. Fue un partido muy loco y abierto. Tenemos ahora que optimizar nuestros recursos y dar una sensación de mayor solidez defensiva. Si hacemos bien lo que sabemos hacer somos favoritos», señala Mandiola.



Pese a todo, en el vestuario burgalesista están convencidos de que los tres puntos se quedarán en casa.El equipo se está mostrando muy fiable en los encuentros como local y viene de hacer dos buenos partidos ante el Celta de Vigo B y el Racing de Ferrol.



El objetivo del conjunto burgalés es que surja la cara que ha mostrado delante de sus aficionados en los últimos partidos y no la que ha aparecido en los partidos de Estella y Villaviciosa.



Mandiola advierte de que deben recuperar esa solidez defensiva que les permitió crecer en el inicio del año. En el último encuentro liguero los dos goles vinieron precedidos de errores y es algo que el Burgos debe solucionar de inmediato.



«A la hora de defender vienen nuestros problemas. Parecía que los teníamos medianamente solucionados, pero nos están volviendo a venir por ahí los males. Hacemos muchas cosas bien y corremos mucho, pero necesitamos recuperar la solidez defensiva», ha advertido el entrenador vasco a lo largo de la semana.



La victoria es imprescindible para que el equipo afronte con mayor tranquilidad los últimos encuentros del campeonato liguero. La de hoy será una dura prueba en la que un tropiezo puede complicar sobremanera el futuro de los blanquinegros.



Las ausencias han marcado los últimos choques de la escuadra castellana y seguirán mermando el potencial burgalesista esta tarde. Popa, concentrado con la selección sub 21 rumana, será la principal baja. Cusi sigue en el dique seco desde que se lesionara ante el Pontevedra, mientras que Álvaro del Val tampoco está a disposición del cuerpo técnico.



En el otro lado de la balanza está el regreso de Prosi y Adrián, dos hombres importantes en el esquema de Mandiola.El asturiano volverá al pivote defensivo, mientras que el canario actuará en punta. La ausencia de Popa provocará que Ramiro repita en el eje de la zaga junto a Odei como ya sucediera en Villaviciosa.



Mandiola apostará por el ‘trivote’, en el que Carlos Ramos y Chevi jugarán por delante de Prosi. La defensa será la misma que actuó contra el Lealtad, mientras que cambian las posiciones de ataque. Además de Adrián, que será el hombre más adelantado, Fito Miranda actuará por una banda y Jorge Fernández por la otra. Parece que Álvaro Montero sigue siendo el plan B.



El Real Valladolid B no podrá contar con uno de sus hombres destacados, el mediocentro Anuar, que fue expulsado el pasado fin de semana ante el Racing de Ferrol. Con respecto a la primera vuelta tampoco estará Mayoral, quien en el mercado de invierno se fue cedido al UCAM de Murcia, lo que supone un alivio para el bando blanquinegro.



Los blanquivioletas vienen de romper una racha de tres derrotas consecutivas y de cinco jornadas sin ganar. Vencieron al Racing de Ferrol por la mínima y están a 6 puntos de la cuarta plaza, por lo que apurarán sus opciones de alcanzar la zona de play off en este final de campaña.

Ramiro:«Debemos mantener la línea de los últimos partidos en casa»

Ramiro Mayor fue uno de los damnificados con la llegada de los refuerzos en el mercado de invierno.Desapareció de las alineaciones, aunque el zaragozano ha regresado al equipo. Primero lo hizo de forma puntual cuando Mandiola quería reforzar la defensa y hoy disputará su segundo partido consecutivo como titular debido a la ausencia de Popa. El maño confía en que esta tarde se pueda ver al Burgos que ha realizado notables encuentros como local.«Es fundamental distanciarnos de la zona de descenso. Si perdemos nos meteríamos de lleno en la lucha por la permanencia. Lo tenemos que dar todo para evitarlo.Debemos mantener la línea de los últimos partidos en casa», comenta el futbolista.



Ramiro apuesta por seguir con «la presión alta» y recuerda que ante Celta B y Racing de Ferrol el equipo rindió a un gran nivel. Señala que el choque que jugaron ante el Real Valladolid B en la primera vuelta fue «posiblemente el peor de la temporada», aunque indica que el conjunto burgalés ya no es el mismo que el visitó los anexos a Zorrilla.



«Somos un equipo más compacto y esperemos que les podamos devolver la moneda. Son un buen equipo en el que combinan gente joven y otros con mayor experiencia que llevan ya unos años jugando en esta categoría. No tiene presión y son un rival peligroso, pero nosotros también», argumenta el central blanquinegro.



Participar en los últimos encuentros ligueros le ha aportado «confianza». Asegura que ha seguido entrenando de la misma forma que cuando era titular y ha tratado de aprovechar las oportunidades que ha tenido. «No he cambiado nada y ahora parece que entro más en los planes del cuerpo técnico. Seguiré dándolo todo en el campo para ayudar al equipo en la medida de lo posible», explica.



El equipo ha dado un paso adelante con respecto a la primera vuelta y Ramiro vuelve a habla de «confianza». «Cuando los resultados llegan todo va mucho mejor. En la primera vuelta estuvimos muy abajo y lo pasamos mal. Ahora estamos demostrando que este equipo puede jugar bien», finaliza.