El Burgos CF quiere más.Después de sumar 16 puntos en los 6 primeros encuentros y no haber encajado, la escuadra que dirige Patxi Salinas pone en juego su liderato ante el Real Unión (El Plantío, 17,30 horas), otro de los integrantes de la nobleza del grupo.El objetivo es mantener la línea ante un oponente veterano que cuenta con jugadores que tienen una amplia experiencia en la categoría.



Para los blanquinegros es un nuevo reto. La confianza la tienen por la nubes, aunque tanto la plantilla como el cuerpo técnico mantienen los pies en el suelo. Saben que la competición no ha hecho más que comenzar y que no han conseguido nada.



Pese a todo, quieren aprovechar el momento y saben que están en la línea adecuada para conseguir algo importante este curso. La solidez defensiva y el colectivo volverán a ser los pilares sobre los que se apoye un equipo que llega a la cita pleno de confianza y sabedor de que esta tarde tendrá enfrente a un duro contrincante.



Salinas advierte del peligro del Real Unión, al que define como un rival «serio y trabajado». El preparador blanquinegro señala que el conjunto fronterizo está jugando «mejor en casa que fuera», aunque asegura que irá «a más». «Quizás ahora no esté en su mejor momento, pero cuenta con 12 puntos y es un equipo peligroso y a tener en cuenta. Tiene jugadores experimentados y al final de campaña estarán arriba seguro. Nosotros estamos en un buen momento y esperemos que el de ellos no sea tan bueno», expone.



La visita del conjunto de Irún será una dura prueba para un Burgos que viene de vencer enZubieta a la Real B y que también se impuso al UD Logroñés, otro de los grandes nombres del grupo, en su último encuentro en casa.El objetivo es mantener el listón a la altura de los últimos encuentros y lograr el que sería el sexto triunfo de la temporada que mantendría al equipo en lo alto de la tabla y supondría un nuevo paso hacia adelante de un conjunto que ha comenzado de forma notable la campaña.



EL LATERAL IZQUIERDO

Javi Cantero y Eneko Zabaleta están sancionados, por lo que Patxi Salinas deberá buscar una solución de urgencia. Todo apunta que seráSergioEsteban el que ocupe esta posición.De esta forma, el cuerpo técnico cambiará hombre por hombre y no tendrá que tocar más la línea defensiva, una de las más destacadas en el arranque liguero.



La otra opción es que entre Ayoze en el eje de la zaga y que Julio Rico se desplace al carril zurdo, aunque todo indica que el cuerpo técnico se decantará por la anterior variación.



El once que salte al terreno de juego será muy similar al que jugó ante la Real B en Zubieta. El obligado cambio en la banda izquierda puede convertirse en la única novedad, por lo que Salinas seguirá apostando por el 4-4-2 con Iker y Carlos Suárez en punta y Adrián Cruz y Abel Suárez en el eje de la medular.



La novedad en la convocatoria es la presencia de Ramón Blázquez, que todo apunta que se quedará de inicio en el banquillo. El que no ha entrado entre los 18 elegidos es Jagoba Beobide, que ha trabajado durante la semana con el grupo.El viernes sufrió un leve problema muscular, aunque ayer se ejercitó con normalidad junto al resto de sus compañeros.