Al Burgos CF le toca cambiar de registro. Viene de enfrentarse al Racing de Santander y de tratarle de tú a tú en un choque en el que mereció más.Sin embargo, los blanquinegros regresan a su ‘liga’, a esa competición en la que los equipos sueñan con la salvación y no con la Segunda División. El conjunto burgalesista visita La Balastera (17,00 horas)para medirse al Palencia, conjunto que ocupa la antepenúltima plaza y que afronta la cita con suma necesidad.

Es un nuevo reto de para un Burgos CF al que le ha cambiado el rostro, que piensa en positivo y al que los últimos resultados le han aumentado la confianza.

Hasta Manix Mandiola ha cambiado el discurso. Mantiene su habitual prudencia, aunque señala que el Burgos se ha convertido en un conjunto «fiable». Esta tarde será necesaria una buena dosis de fiabilidad ante un oponente que ha cambiado mucho con respecto a la primera vuelta del campeonato liguero.

El enfrentamiento que ambos contendientes protagonizaron en el mes de septiembre, supuso el fin de una etapa en el cuadro burgalés y el inicio de otra. Aquel 0-1 acabó con el poco crédito que le quedaba a Paco Fernández y puso a Mandiola en el banquillo. Sin embargo, el Palencia de hoy es un equipo remozado al que han llegado 7 caras nuevas y en el que ha habido 8 bajas en esas mismas fechas.

El cuadro morado es ahora una incógnita, aunque como suele ser habitual, Mandiola está centrado en los suyos. Quiere que el Burgos aproveche esa corriente positiva en la que se encuentra que, paradójicamente, se reforzó con la derrota ante el Racing.

Una victoria en la Nueva Balastera sería un nuevo paso adelante que demostraría que la mejoría del cuadro burgalés es un hecho y que algo ha cambiado en el equipo en las últimas fechas.

Todo indica que el once que comience el partido en tierras palentinas será muy similar al que lo hizo el pasado domingo.Es más, puede ser el mismo. Las pistas que ha dado Mandiola a lo largo de la semana apuntan a que puede repetir alineación, aunque también podría optar por comenzar con dos delanteros, lo que supondría la entrada de Diego Suárez y la salida de Carlos Ramos. No obstante, parece que cuenta con más opciones la anterior posibilidad.

Las dos únicas bajas seguras son las de Prosi y Montero.El primero evoluciona favorablemente de su lesión muscular y se prevé que el lunes se pueda incorporar al grupo.El delantero madrileño deberá esperar un poco más para regresar a la normalidad, ya que su problema de tobillo ha empeorado.Deberá estar fuera como mínimo dos semanas, ya que sufre una lesión ósea que necesita reposo. El único integrante de la plantilla que se ha quedado fuera por decisión técnica ha sido el guardameta burgalés Álvarodel Val.