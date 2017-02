El Burgos CF quiere frenar a un lanzado Celta B

Remontar el vuelo a costa del equipo más en forma de la competición se antoja una misión harto complicada. Pero el Burgos CF pretende dar esta tarde un golpe de efecto ante su afición frente al Celta de Vigo B (El Plantío, 17,00 horas) para seguir poniendo tierra de por medio con respecto a la zona peligrosa de la tabla clasificatoria.



El cuadro blanquinegro intentará hacer bueno el punto arrancado el pasado fin de semana en La Balastera. Para lo cual tendrá que recuperar su mejor versión como anfitrión, como la mostrada recientemente en la primera mitad frente a otro gallito como el Racing de Santander, y recuperar el olfato goleador que ha perdido en las últimas actuaciones.



La contienda será tremendamente exigente para un Burgos CF que quiere dar un paso adelante en su lucha por la salvación. Cerrada la vía de agua que tanto le lastró en el arranque de la competición ahora tiene que comenzar a sentirse más cómodo en campo contrario para convertir sus actuaciones en victorias.



Pero enfrente le espera un rival de armas tomar. De hecho, Manix Mandiola no escatima elogios para su rival de turno, el mismo contra el que se estrenó en el banquillo blanquinegro en el duelo de ida en Barreiro. «Creo que es el mejor equipo del grupo, por encima de Cultural y Racing de Santander. Viven sin presión, lo que les diferencia de ellos. Juegan más liberados, lo que les hace más peligrosos».



El Celta B llega a El Plantío en la tercera posición de la general, a tan solo 3 puntos del liderato, merced a una temporada sobresaliente tanto a nivel de juego como de resultados. Ha sido capaz de sumar 29 de los últimos 36 puntos en liza, lo que le ha permitido meterse de lleno en la lucha por la cabeza. Y no quiere cejar en su empeño de seguir metiendo presión a sus dos predecesores en la tabla.



En las filas del Burgos CF se quedarán una semana más fuera de la convocatoria de Mandiola Prosi y Álvaro Montero. El centrocampista asturiano, en el dique seco desde el envite en Mieres frente al Caudal, parece encontrarse en la recta final del proceso de recuperación de su lesión muscular. De hecho ayer pudo ya participar con relativa normalidad en el partidillo de la última sesión de entrenamiento de la semana y se espera que se sume definitivamente al grupo en la siguiente.



Por su parte, el delantero madrileño tiene todavía varias semanas por delante de convalecencia para recuperarse de un edema óseo y un desgarro del ligamento peroneoastragalino de su tobillo.



Con estas ausencias obligadas y lo ensayado por el cuerpo técnico en los últimos días, todo indica que el preparador guipuzcoano introducirá un par de cambios significativos en el once inicial con respecto al que saltó al césped de la Balastera el pasado domingo.



Así las cosas Popa -que cuajó en Palencia una buena actuación en su debut- y Odei parecen consolidar su plaza en el eje de la zaga, con Dani Gómez y Andrés en los laterales.



La primera novedad se producirá en el centro del campo, donde Chevi disfrutará a buen seguros de sus primeros minutos como titular desde que se incorporó al equipo. Junto a él Cusi tiene asegurada una plaza. La restante se la jugarán Álvaro Antón y Carlos Ramos, con Jorge Fernández y Armiche en las bandas y Adrián como hombre más adelantado -sustituye de esta forma a Diego Suárez, que actuó de inicio el pasado fin de semana-.