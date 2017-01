Salvado el compromiso de la Copa Federación, el Burgos CF ya piensa en Mieres. El domingo (18,30 horas) tiene otro encuentro fundamental para sus aspiraciones ante uno de sus rivales directos, el Caudal. La victoria ante la Arandina, además de necesaria, fue analgésica y permitió a los blanquinegros comenzar enero con una sonrisa, pese a que en el derbi el equipo volvió a generar dudas. Mandiola mira hacia adelante y sabe que la Liga es la competición «importante» y en la que se debe centrar el equipo.

«Si lo que hicimos en Fuenlabrada se pudiera canjear por un porcentaje de lo que hay en juego en Mieres lo cambiaría. La realidad viene el domingo, que es la competición que nos da. Estamos pensando en ello», explica Manix Mandiola. Una nueva victoria sería «muy importante» por varios motivos. «La gente de abajo cada vez que ganamos damos un paso adelante. Si logramos dos triunfos seguidos cogeríamos aire. Aumentaría nuestro margen de error. Tuvimos un final de primera vuelta bueno y con la ‘cantada’ ante el Boiro parecía que se caía el mundo, pero no pasaba nada. Estamos en el pelotón de los malos. Seguimos ahí y no nos deben descolgar. En todo caso, de no estar en ese grupo que sea porque hemos ido hacia arriba», expone.

Como es habitual en el entrenador vasco, su oponente le preocupa poco. No es una falta de consideración, sino que vive centrado en que los suyos estén a su mejor nivel. Si lo consigue sabe que son competitivos en cualquier escenario. El del domingo será de hierba artificial, lo que tampoco supone un problema para el de Eibar. «Ellos vinieron aquí y ganaron. Les vino bien cambiar de superficie, por lo que a nosotros también nos puede venir bien», argumenta.

El Burgos ha perdido ante el Caudal, un recién ascendido, en las dos ocasiones que se ha enfrentado esta campaña -Liga y Copa del Rey-. Mandiola entiende que esos dos encuentros nada tendrán que ver con el del domingo y recuerda que ya han pasado 4 meses. «Las cosas van cambiando, pero insisto en que al rival no le doy muchas vueltas. Lo que tenemos que hacer es dar la mejor versión como el partido ante el Fuenlabrada o el segundo tiempo ante la Arandina. Si hacemos eso estaremos cerca de lograr los tres puntos», comenta el técnico guipuzcoano.



FICHAJES

Lo que no acaban de llegar son las caras nuevas al vestuario blanquinegro. «Que yo sepa, de momento, no hay fichajes. Tiraremos con lo que hay. Esa es la realidad», responde. No obstante, reconoce que la situación ha mejorado con respecto al choque ante la Arandina del pasado domingo. «Tenemos más efectivos», recuerda Mandiola, que tiene ganas de que concluya enero para comprobar «con qué afrontamos el final de campaña». En su discurso deja ver de que tiene ganas de que lleguen los refuerzos, aunque asume que el mercado de invierno «no es fácil». «Estamos en la situación que estamos y eso lo complica. Para un jugador llegar a un equipo que lucha por eludir el descenso es menos atractivo. Todo el mundo queremos mejorar y que nos den un plus o que vengan jugadores que hagan mejores a los que tenemos. Las caras nuevas siempre traen alegría», expone.

Copa Satisfecho por el «buen partido» que hizo el equipo

Mandiola acabó contento con el choque que hicieron los menos habituales en Fuenlabrada. «Creo que hicimos un buen partido. Merecimos incluso ganar», explica. Mostró su satisfacción con el nivel que mostraron los tres jugadores juveniles que intervinieron en el encuentro, de los que aseguró que estuvieron «a la altura de lo que pedía el partido».

Matizó la actuación de alguno de los suyos como Álvaro Antón y Carlos Ramos, que jugaron en el eje de la medular. «El partido no fue muy exigente y ellos en la zona del centro del campo tenían dos juveniles.A veces la realidad suele ser otra. ÁlvaroAntón y Carlos Ramos estuvieron bien. Si a Álvaro no le presionan y le dejan jugar hace mucho daño. Ramos estuvo bien, trabajó mucho y se exigió mucho. Al margen de la exigencia del rival estuvo a la altura», responde.

El Burgos CF logró un buen resultado que le hace ser favorito en la eliminatoria, pese a que Mandiola deja claro que no piensa forzar a los suyos para llegar a semifinales.«Si compites no gusta perder y si es jugando bien como en Fuenlabrada mejor. No sé hasta que punto nos vamos a volver locos para pasar la eliminatoria.Seguiremos con la misma política de rotaciones y si pasamos mejor», finaliza.