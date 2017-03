Como estaba cantado, el lunes por la noche la directiva del Burgos Promesas dio el visto bueno al acuerdo con el Burgos CF. Así se lo comunicó ayer al club blanquinegro el presidente naranja José Luis Fernández Manzanedo. Así las cosas, el plan semanal de entrenamientos ha variado y las sesiones programadas para el mañana y pasado se realizarán en Castañares. No obstante, la del viernes está supeditada a la disponibilidad del campo, según informa el Burgos CF.



El convenio de colaboración tiene, de momento, un único punto: la utilización por parte del primer equipo blanquinegro de las instalaciones de Castañares. Aunque, desde ambas partes se señala que trabajan para «alcanzar un acuerdo marco de colaboración en otras áreas de interés conjuntas».



Se trata de un primer paso y todo indica que posteriormente llegarán otros pactos que puedan ser beneficiosos para los dos.



Existirá una contraprestación por parte del Burgos CF por la cesión de los terrenos de juego. Manzanedo no ha querido entrar en detalles, aunque señala «no será económica», sino que tendrá otra índole.



En la reunión que el lunes mantuvo la junta directiva del Burgos Promesas se informó a todos sus miembros de las condiciones del acuerdo y todos estuvieron de acuerdo en firmarlo.«Era algo que habíamos comentado con anterioridad, pero había que tratarlo con todos los directivos para tomar una decisión como club», explica Manzanedo.



Desde que llegara a la presidencia del Burgos CF José Luis García, la buena sintonía entre ambas directivas ha sido latente. El presidente del Promesas habla de «buena voluntad» y de que se ha puesto la primera piedra. La pasada temporada, la semana anterior a que comenzara la Liga, el Burgos CF se ejercitó en Castañares a las órdenes de Ángel Viadero. Fue un caso puntual que no se dilató en el tiempo. «Es la primera vez que el Burgos CF solicita entrenar en nuestra instalaciones formalmente, aunque con la anterior directiva ya utilizaron los campos alguna vez», expone.



Manzanedo celebra que el Burgos CF haya podido «solucionar el problema» que tiene con el césped de El Plantío y entiende que más adelante puedan llegar más colaboraciones.