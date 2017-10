BURGOS CF: 2

REAL ÁVILA: 1

Árbitro: Calleja Castrillo (Castilla y León). Mostró tarjeta amarilla al jugador del Burgos CF Pablo del Álamo.

Goles: 1-0, min. 23: Cusi. 2-0, min. 60: Ramón. 2-1, min. 77: Isma, de penalti.



Burgos CF: Diego García, Renedo, Sergio Esteban, Pablo del Álamo, Borda (Ayoze, min 33), Cusi, Blázquez, Jagoba Beobide (Adrián, min. 62), Xabi, Adrián Cruz (Koke, min. 33) y Manzano.

Real Ávila: Chispi, Josito, Garri, Pisu, Mamadou, Roa (Chus, min. 74), Edu (Iván, min. 56), Raúl, Rober, Isma y Dome (Oli, min. 56).

El Burgos CF toma ventaja en la final regional de la Copa Federación. El cuadro blanquinegro fue mejor que el Real Ávila en líneas generales, aunque los abulenses se aferraron al encuentro y sacaron un buen resultado. Será el Adolfo Suárez el que dicte sentencia en una semana.



Patxi Salinas dio minutos a los menos habituales y dosificó a los ‘titulares’ que ayer tuvo que utilizar. El peso del choque lo llevó el conjunto de casa y los goles de Cusi y Ramón parecían encarrilar la eliminatoria para los burgalesistas. Sin embargo, su oponente no se rindió y gracias a un penalti redujo la distancia y se metió de lleno en la lucha por el pase a la fase nacional.



El Burgos se hizo con las riendas del choque desde el inicio. Cusi, Beobide y Cruz, que jugó de mediapunta, se hicieron con la medular, aunque las ocasiones tardaron en llegar. Se jugaba en campo abulense y el cuadro blanquinegro tocaba en busca de la primera acción de peligro. Lo intentó Cusi en un libre directo que no encontró portería, mientras que Adrián Cruz llevó la zozobra a la defensa visitante en una jugada individual que se quedó en nada.



El guión del choque se mantenía y el primer gol de la eliminatoria lo anotó el Burgos en el 23. En una estrategia, Cruz tocó en corto para que Cusi, desde la frontal, soltara un zurdazo que se coló pegadito al palo de Chispi. La superioridad de los locales se plasmaba en el marcador, mientras de su oponente no había noticias en ataque.



Cerca de la media hora de juego, el Burgos CF tuvo una buena oportunidad para hacer el segundo. Xabi recogió un balón en el área tras el desmarque y chutó a la media vuelta, pero Chispi, bien colocado, rechazó y evitó la segunda diana local.



Los minutos fueron pasando sin que nada de interés sucediera sobre el terreno de juego. El dominio seguía en manos blanquinegras, aunque antes de llegar al descanso llegó una gran ocasión para los abulenses. Ramón perdió un balón en la medular y Rober se plantó solo en la frontal del área de Diego García. El delantero visitante se sacó de la chistera una vaselina que solo el larguero evitó que se convirtiera en el empate. No hubo tiempo para más y poco después llegó el intermedio.



El Real Ávila dio un paso adelante en la reanudación y ganó protagonismo. La balanza en el juego se equilibró y en el 57 los del Adolfo Suárez crearon una nueva ocasión. Iván Vila, que acababa de salir, puso en aprietos a Pablo del Álamo para posteriormente sacar un buen centro al área que remató Isma. Diego García respondió con seguridad.



La respuesta del Burgos supuso el 2-0. Xabi se internó en el área, ganó la partida a su par y el colegiado interpretó que Chispi le derribó en su salida. El propio Xabi fue el encargado de ejecutar la pena máxima, pero el guardameta le adivinó la intención y repelió el disparo. Ramón recogió el rechace y de tiro raso batió la portería abulense.



Parecía que el choque estaba visto para sentencia y es que al Burgos se le veía cómodo ante un oponente al que le costaba responder, pero no tiraba la toalla. Cuando Beobide abandonó el terreno de juego el centro del campo burgalés perdió músculo, lo que se dejó notar.



El Real Ávila estaba más cómodo y seguía empujando, aunque Adrián estuvo cerca del 3-0 en un libre directo. Segundos después, el colegiado pitó penalti en el área blanquinegra. Isma no perdonó y logró el 2-1. El conjunto visitante rozó el empate en el 82, aunque Rober mandó el balón al lateral de la red cuando estaba solo ante Diego García.



El cuadro que entrena Patxi Salinas trato de reaccionar y merodeó los dominios de Chispi, aunque sin crear ocasiones de entidad. También el Real Ávila tuvo un par de opciones en los instantes finales, pero Vila no estuvo acertado en ninguna de ellas.

Adrián Hernández jugó la última media hora del partido

La mejor noticia del choque de ayer. Adrián Hernández regresó a los terrenos de juego después de más de cuatro meses.El último encuentro oficial lo disputó el 28 de mayo en Linares, cuando el Burgos CF certificó la permanencia. Un problema de pubis le ha tenido apartado de la competición y estuvo sobre el terreno de juego la última media hora.

Una ocasión. Como es lógico, le falta ritmo de competición y se pudo comprobar en el choque de ayer, aunque tuvo una buena ocasión a balón parado.Chutó un libre directo que no encontró portería por muy poco.

Uno más. El canario es uno más en el grupo, aunque aún le queda pasar por el periodo de adaptación.