El Burgos CF vuelve al trabajo con la mente en la Arandina

La primera plantilla del Burgos CF regresa esta tarde al trabajo después de las vacaciones navideñas. El equipo se ejercitará en El Plantío a partir de las 16,30 horas y comenzará de esta forma la preparación de cara al choque ante la Arandina que se disputará el próximo 8 de enero y que supondrá el regreso a la competición de ambos conjuntos y el inicio de la segunda vuelta. Los planes del cuerpo técnico son que los futbolistas trabajen mañana y el sábado en sesión matutina, para descansar el domingo 1 de enero y regresar al trabajo el lunes 2. Este planteamiento puede cambiar en los próximos días.



Los blanquinegros se llevaron de vacaciones un plan de trabajo para no perder la forma física y llegar con las pilas cargadas. Mandiola confía en que todos hayan hecho los deberes. Uno de los problemas para el entrenador de Eibar será el lateral derecho. A no ser que lleguen nuevas incorporaciones antes del choque ante el cuadro ribereño, el vasco deberá buscar una solución de urgencia. Las opciones son que juegue Dani Gómez o Jorge Fernández a pierna cambiada, o volver a la defensa de 5 con Armiche como carrilero por la diestra. La tercera de las posibilidades es que Mandiola confíe este puesto a Álvaro Campos, jugador juvenil que ya ha debutado tanto en Liga como en Copa Federación y que no conviene descartar.



Y es que para el choque ante la Arandina hay ya tres ausencias seguras, la de Andrés por acumulación de amonestaciones y las de Sergio Esteban y José Manuel Pérez, ambos con una lesión de rodilla y en pleno proceso de recuperación. En el otro lado de la balanza se sitúan el regreso de Dani Gómez y de los guardametas Mikel Aurreko y Álvaro del Val. El que se supone que será uno más será Uxío Marcos, aunque el gallego ya tenía el alta médica antes de concluir la primera vuelta.



Manix Mandiola ya ha advertido que el mes de enero es crucial para que el Burgos CF logre su objetivo, que no es otro que la permanencia y es que en este primer mes del año se medirá a la Arandina y el Guijuelo en casa y visitará los campos del Caudal y del Mutilvera. Todos ellos son rivales directos que luchan por la permanencia y ante los que no pueden fallar los blanquinegros.



La inminente llegada de un director deportivo también traerá consecuencias en el vestuario. Con la llegada del máximo responsable en el área técnica se espera que comiencen a llegar caras nuevas. Con las fichas senior completas, las llegadas supondrán la salida de alguno de los actuales integrantes del equipo. Es algo para lo que la plantilla también está preparada.