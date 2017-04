El Burgos CF sigue al borde del abismo y hoy juega un importante choque para su futuro en Tajonar (12,00 horas), donde le espera el Osasuna B. Los blanquinegros tienen un solo punto de ventaja sobre la posición de play out y dos con el descenso, por lo que su margen de maniobra se ha reducido drásticamente. El cuadro de Mandiola ha sumado un punto en los tres últimos encuentros y necesita acabar con esta mala racha, aunque las circunstancias no son las mejores.



Las ausencias provocarán que el cuerpo técnico haga un once de circunstancias. Mandiola tenía claro que regresaría a la defensa de 5 y sus mayores dudas estaban en el lateral derecho, ya que Andrés y Jorge Fernández se perderán el choque por acumulación de amonestaciones. Sin embargo, la lesión de Prosi (sufre un esguince de rodilla) ha supuesto un nuevo quebradero de cabeza para el de Eibar.



Por lo que se ha podido ver en los entrenamientos Mandiola confiará el carril diestro a Chevi, jugador que ha estado renqueante en las últimas semanas y que arrastra una sobrecarga muscular que ya le hizo pedir el cambio ante el Real Valladolid B el pasado domingo.



Aunque la presencia del madrileño en la banda diestra no es la principal novedad. Jorge García jugará como pivote defensivo.El asturiano no juega desde el 5 de febrero, fecha en la que el Burgos se enfrentó al Racing en El Plantío.



No ha disputado ni un solo minuto en los últimos siete encuentros y hoy tendrá la responsabilidad de dar equilibrio al equipo en el centro de campo.



El once inicial lo completarán Odei, Ramiro y Popa, que actuarán en el eje de la defensa, Dani Gómez jugará por la izquierda, mientras que acompañarán a García en la medular Carlos Ramos y ÁlvaroAntón. En la punta de ataque actuarán Fito Miranda y Adrián, que sigue con molestias en el pubis y no está al cien por cien.



El Burgos no está en la mejor situación para afrontar una final como la de Tajonar, pero también es consciente que son tres puntos muy importantes.



Después de tres derrotas consecutivas fuera de casa, el objetivo es acabar con esta estadística. Mandiola ya ha avisado a lo largo de la semana que buscará otro tipo de fútbol, aunque sea en perjuicio del resultado. «Vamos a intentar ser menos vistosos y más prácticos. Igual tenemos que aburrir al personal, ya lo hemos hecho otras veces, pero sacando algo positivo. Solo podemos ir a ganar. Fuera de casa siempre salimos perjudicados. Nos están penalizando mucho los rivales nuestros fallos. No podemos echar la culpa al empedrado, algo habremos hecho mal», comentó el jueves el técnico burgalés.



También para el Osasuna B el encuentro tiene cierta importancia. Está justo en el límite que separa los puestos tibios de la tabla y la zona pantanosa. Si el Burgos es capaz de ganar enTajonar empataría a puntos con el conjunto pamplonés, que se metería en problemas. Los rojillos saben que una victoria les asegura la tranquilidad.



Como todo filial, cuenta con jugadores jóvenes y de calidad. Les ha faltado regularidad a lo largo del curso, aunque vienen de vencer los dos últimos encuentros que han disputado en su feudo.



CONVOCATORIA DE 19

El Burgos viajará a Pamplona con 19 jugadores. Manix Mandiola ha decidido convocar a Mario Oreca, jugador de la UBU, y a Israel y Varona, ambos integrantes del equipo de Nacional Juvenil. Si no sucede nada antes del choque, uno de ellos verá el encuentro desde la grada, aunque el cuerpo técnico ha preferido guardarse las espaldas.



Tanto Chevi comoAdrián han estado con molestias a lo largo de la semana. Ambos apuntan a titular, aunque Mandiola quiere estar preparado por si sucediera cualquier contingencia en las horas previas al encuentro.