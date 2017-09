El Burgos defiende su liderato en Tudela

Complicada defensa del liderato la que espera esta tarde al Burgos CF en su visita al terreno de juego del Tudelano (18,00 horas). Un duro escollo para los blanquinegros en su intento de dar continuidad a su magnífica racha victoriosa del arranque del curso.

Dos invictos frente a frente en una dura batalla entre dos contendientes con una filosofía futbolística muy parecida y que se convertirá probablemente en una buena piedra de toque para calibrar la solvencia del proyecto deportivo que encabeza Patxi Salinas.

El conjunto navarro llega a este envite tras hacer buenos con una victoria en Amorebieta los dos empates firmados en las primeras jornadas ligueras. Y con la intención de sumar la primera victoria del curso ante su afición en el Ciudad de Tudela.

Por su parte, el Burgos CF encara este desplazamiento pletórico de moral y confiado en sus opciones de sacar un resultado positivo del envite si es capaz de mantener las señas de identidad que ha dejado patentes hasta el momento: solidez defensiva a prueba de bombas y máxima rentabilidad en ataque.

El técnico del club de El Plantío destaca la complejidad del rival de esta tarde. «Ha hecho las cosas muy bien hasta el momento, con 5 puntos en 3 partidos y sin conocer la derrota. Es un equipo fuerte y compensado que utiliza un sistema 4-4-2 que pasa a 4-1-4-1 cuando va ganando. Es muy disciplinado y hace una presión alta. Es un rival difícil de batir. Será muy duro en su casa. El que se equivoque lo pagará», señala.

El preparador blanquinegro -quien decició ayer que la última sesión de trabajo semanal se realizara a puerta cerrada- no escatima halagos para su oponente. «Es un equipo defensivamente fuerte al que cuesta hacerle gol. Está muy bien trabajado y tiene un sistema muy parecido al nuestro. Los equipos que triunfan son los que tienen un fuerte compromiso, son agresivos e intensos, los que no dan un balón por perdido. Y en este grupo el 90% de los equipos son así. Será duro para nosotros, pero también lo será para ellos, pues el Burgos CF es un equipo muy intenso».

Con respecto al encuentro del pasado fin de semana frente al filial de Osasuna Patxi Salinas recuperará tan solo a un efectivo: el centrocampista Cusi, pues Aritz Borda se ha quedado finalmente fuera de la convocatoria.

Ambos comenzaron a entrenarse con el grupo el pasado jueves y aunque todavía no tienen el ritmo de sus compañeros se esperaba que fueran una pieza vital -en principio para esperar su oportunidad desde el banquillo-. Pero finalmente el defensor guipuzcoano no ha llegado a tiempo. Ha tenido que guardar reposo obligado hasta que la sutura cicatrizara, pero por precaución el cuerpo técnico ha decidido esperar al menos una semana más.

Por su parte, el mediocentro ha dejado en el olvido las molestias musculares en los isquios que le han tenido al margen del grupo por espacio de 10 días. Será la única novedad en la lista de convocados del cuadro de El Plantío.

Como viene ocurriendo desde el inicio de la competición oficial el cuadro blanquinegro no podrá contar con los lesionados de larga duración Jagoba Beobide y Adrián Hernández. Ambos se ejercitan al margen del grupo realizando trabajos específicos de recuperación para intentar sumarse a sus compañeros lo antes posible.

Tampoco podrá ser una vez más de la partida el joven extremo madrileño Ramón Blázquez, quien todavía no trabaja al mismo ritmo que sus compañeros.