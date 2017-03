La montaña rusa que en la que se ha convertido la temporada del Burgos está en estos momentos en horas bajas. El abismo vuelve a estar demasiado cerca y la preocupación se ha apoderado del entorno blanquinegro. Mandiola aseguraba tras el choque ante el Lealtad que debía «espabilar» de inmediato si no querían que el disgusto fuera a más. En Villaviciosa perdió por segunda jornada consecutiva, algo que no había sucedido desde la llegada del entrenador de Eibar al Burgos CF.



Ni en sus primeros encuentros como técnico, en los que el equipo estaba cogido por alfileres y depresivo, encadenó dos derrotas. Ambas han sido fuera de casa, aunque han devuelto a la escuadra castellana a unas circunstancias que tenía olvidadas. El equipo había sacado la cabeza de la zona pantanosa, pero vuelve a mirar con temor a sus oponentes por el retrovisor.



Como también recuerda el técnico, la situación ha sido peor en otras fases de la campaña, aunque en estos momentos preocupa porque el final está cada vez más cerca (quedan 8 jornadas por disputar) y el calendario que le espera al Burgos CF es complicado.



Los números muestran que los blanquinegros no pasan por su mejor momento. Después de un inicio de año notable, las cifras han variado. El equipo ha perdido en tres salidas consecutivas, algo que no había sucedido ni con Paco Fernández, a lo que hay que añadir que en los últimos 4 encuentros que ha disputado no ha logrado mantener su portería a cero.



Así las cosas, el choque ante el Real Valladolid B se convierte en crucial para la suerte del Burgos CF en esta campaña. En esta 31ª jornada hay varios duelos directos, por lo que sumar 3 puntos debe suponer un paso adelante importante.



Otro de los aspectos que se está notando en los últimos encuentros es la falta de gol. Es una faceta de la que ya habló Mandiola la pasada semana, aunque ante el Lealtad el conjunto blanquinegro volvió a tropezar en la misma piedra. Es cierto que fue capaz de generar mucho más peligro que ante el Izarra, aunque anduvo escaso de acierto, lo que al final le costó el partido.



Un dato revelador es que en los 11 primeros partidos en el inicio del campeonato, el equipo consiguió el mismo número de goles que en lo que se lleva de segunda vuelta, aunque supusieron 9 puntos menos.



Los 45 puntos siguen siendo la cifra a alcanzar. Al Burgos le quedan por conseguir 11 de los 24 que quedan por disputar.Supone menos del 50% y los partidos de casa deben ser el pilar sobre el que se apoye el conjunto burgalesista, ya que en las últimas jornadas le está costando puntuar lejos de El Plantío.