BURGOS CF 0

REAL VALLADOLID B 0

Árbitro: López Parra (comité cántabro). Mostró cartulina amarilla a los locales Prosi, Odei, Adrián, Jorge Fernández y Andrés, así como a los visitantes Rai, Mario y Calero. Expulsó con roja directa a Oscar Río ‘Fosky’ (segundo entrenador) en el minuto 70.



Burgos CF: Toni, Andrés, Dani Gómez, Odei, Ramiro, Prosi, Fito Miranda (Álvaro Montero, min. 66), Carlos Ramos, Adrián, Chevi (Armiche, min. 59) y Jorge Fernández.

Real Valladolid B: Tanis, Corral (Arroyo, min. 74), Mario, Calero, Rai, Manel, Higinio, Mari, Iván Martín (Miguel, min. 6) (Juan, min. 82), D. Vega y Samanes.

Al Burgos CF se le escapó ayer una buena oportunidad para oxigenar su situación clasificatoria. Los últimos puestos siguen en un puño y el abismo está muy cerca -la posición de play out a 1 punto y el descenso a 2-.El empate de ayer ante el Real Valladolid B es insuficiente y duele más porque el cuadro blanquinegro dominó los 90 minutos. Sobre todo en la primera mitad fue mejor que su adversario, que se dedicó de principio a fin a nadar y guardar la ropa. Toni prácticamente no tuvo que intervenir.



Solucionada la vía de agua que suponía la endeblez defensiva, el problema ahora es de puntería. El Burgos ya lo acusó en Villaviciosa hace una semana y ayer le impidió conseguir un triunfo que le hubiera aportado tranquilidad.



El equipo dio ayer los primeros síntomas de ansiedad y es que sabe que camina sobre el alambre. Sus nervios unidos a un arbitraje desquiciante, que no influyó directamente en el resultado final, hizo que el equipo burgalés se desesperara por momentos.



Mandiola trata de difundir un mensaje positivo. Su botella sigue estando medio llena y como recuerda el vasco la situación actual es mucho mejor que hace unos meses.Asegura que las sensaciones que transmite el equipo son buenas, aunque echar un vistazo a la clasificación da respeto.



Al Burgos CF no le queda otra que seguir y hacerlo con la guardia alta, ya que los tropiezos penalizan cada vez más. El Osasuna B será su próximo reto, su próxima batalla en la que tiene prohibido perder.



Desde el inicio fue el Burgos CF el que se hizo con las riendas del choque. Los blanquinegros estaban imprecisos, pero tenían el balón y buscaban ambos carriles para llegar a la portería contraria. La primera aproximación de peligro llegó en una estrategia que botó Jorge Fernández que sembró las primeras dudas en la retaguardia pucelana.



La primera ocasión de verdadero peligro la tuvo el Burgos en el 13. Jorge Fernández puso un buen balón desde la izquierda, Fito Miranda cabeceó en el segundo palo y primero Adrián y posteriormente Chevi, que tenía todo a favor, no acertaron con la portería.



El conjunto local dominaba y merodeaba el área blanquivioleta, pero no acababa de generar oportunidades. Del Valladolid B había escasas noticias en ataque. Manel o intentó en el 17 y Toni respondió con acierto. El filial se dedicaba a defender con orden y buscar las contras, aunque sin resultado.



Antes de la primera media hora de juego el Burgos volvió a avisar en dos jugadas de estrategia. Ramiro remató un saque de esquina en el 27 y poco después Prosi lo intentó en un libre directo que atajó en dos tiempos Tanis. También lo intentó Carlos Ramos desde fuera del área antes del descanso, aunque el balón acabó otra vez en la manos del portero visitante.



Segundos antes del intermedio una buena acción de Fito Miranda estuvo muy cerca de remacharla en boca de gol Ramiro, pero el central maño no llegó por centímetros al esférico. Llegaba el descanso con el marcador inicial después de unos primeros 45 minutos en los que el Burgos había dominado.



El guión del choque no cambió en la reanudación. La insistencia blanquinegra continuaba, pero con escaso acierto. Mandiola trataba de mover sus fichas en ataque, pero el equipo no acababa de encontrar el camino hacia el gol.



En una jugada de estrategia ensayada, Higinio asustó al bando burgalesista. Controló con el pecho en el área, pero su disparo se fue por encima del larguero de Toni.



El Burgos CF quería, pero se mostraba más impreciso. Tenía más ganas que ideas y los nervios comenzaban a pasar factura a los de casa. Dani Gómez tuvo una buena oportunidad en el minuto 77 en un disparo imposible tras un rechace. Empalmó el balón desde el pico del área, pero una gran intervención de Tanis evitó el gol.



Mandiola metió en el campo a toda su artillería, aunque el equipo no acababa de carburar. El equipo notó la ausencia de Chevi en la medular y ni Armiche ni Montero dieron la mordiente esperado a la delantera burgalesista.



El fútbol del conjunto local era cada vez más precipitado y previsible y solo en las jugadas de estrategia daban la sensación que podían acarrear peligro en la meta vallisoletana.



La insistencia burgalesa estuvo a punto de encontrar la recompensa en el tiempo añadido. Armiche puso un balón desde la banda derecha y Adrián ganó a su par en el salto para conectar un cabezazo que hizo que el guardameta del filial pucelano se tuviera que emplear a fondo para enviar a saque de esquina. Fue la última acción reseñable antes de que el colegiado pitara el final.