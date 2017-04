El Burgos juega con fuego

BURGOS CF 2

TUDELANO 2

Burgos CF: Toni, Andrés, Dani Gómez, Odei, Popa (Montero, min. 63), Prosi, Fito Miranda (Armiche, min. 66), Carlos Ramos, Adrián Hernández, Álvaro Antón (Diego Suárez, min. 83) y Jorge Fernández.

CD Tudelano: Pagola, Delgado, Meseguer, Lalaguna, Álvaro Corral, Lázaro, Javi Cabezas (Nandi, min. 80), Ibai Ardanaz, Ion Vélez, Chema Mato y Óscar Vega (Lizarraga, min. 71).

Árbitro: Fernández Rodríguez (colegio gallego). Mostró cartulina amarilla a los locales Toni, Adrián, Carlos Ramos, Dani Gómez, Andrés y Montero.



Goles: 0-1, min. 24: Ibai Ardanaz; 1-1, min. 43: Adrián; 1-2,min. 75: Lizarraga y 2-2, min. 90: Carlos Ramos.

BURGOS

El Burgos CF está jugando con fuego. Y a punto estuvo de salir completamente calcinado de un incendió que él mismo provocó incurriendo de nuevo en los desajustes defensivos que ya lastraron su arranque liguero y parecían definitivamente olvidados. Se salvó de la quema en el último suspiro merced a un gol de Carlos Ramos en el descuento que vale su peso en oro.



Un empate que sabe a poco poco pero que permite a los blanquinegros rescatar un punto frente al Tudelano que les mantiene a flote en la general, incrementando su distancia con respecto a los puestos de descenso (gracias a las derrotas de Palencia y Boiro, ambos ya a 5 puntos). Ahora su guerra será evitar el puesto de play-out (del que tan solo le separa 1 punto).



Los blanquinegros firmaron una nefasta primera mitad, sin criterio ni actitud. Y mejoraron sus prestaciones tras el descanso, si bien un grave error en la marca de una acción a balón parado estuvo muy cerca de enviarle a la lona.



Inseguro saltó el Burgos CF al césped ante un Tudelano con las ideas muy claras. El choque no había hecho sino comenzar, pero las sensaciones no eran las mejores, ni mucho menos. De hecho, eran los de la ribera del Ebro los únicos que llegaban al área contraria, como un disparo de Lázaro tras un mal despeje de Popa o una veloz contra que culminó Meseguer, tras superar a Andrés, con un disparo que tampoco encontró los tres palos.



Los castellanos no encontraban a sus mejores peloteros en la zona ancha -con Antón y Ramos desaparecidos en combate- y en esa tesitura la continuidad en su juego brillaba por su ausencia. El equipo parecía contagiado de una sorprendente apatía que la grada no acertaba a comprender.

El paso de los minutos no hacía sino intensificar la falta de ritmo y criterio de los de Manix Mandiola. Las únicas ocasiones llevaban el sello de los navarros, como un zurdazo con rosca desde la corona del área grande de Ibai Ardanaz a punto de cumplirse el ecuador del primer acto que se marchó por encima del travesaño.



Lo peor estaba por llegar. La pasividad de una desdibujada retaguardia burgalesa quedó de nuevo en entredicho. Mato robó un balón en campo propio y lanzó a su compañero Javi Cabezas por banda derecha, que aprovechó la autopista que había dejado libre Dani Gómez.



Ganó línea de fondo sin oposición y sirvió al punto de penalti. Allí apareció Ibai Aranaz para finalizar con frialdad con su pierna diestra colocando el balón junto a la base del poste derecho de Toni.

Un puñetazo en la boca del estómago para un Burgos muy lejos de su nivel habitual en El Plantío. Tuvo que esperar hasta el minuto 27 para llegar al área contraria el cuadro castellano en un córner botado por Jorge Fernández que cabeceó Prosi por encima del larguero.



El Burgos CF no era capaz de cerrar la vía de agua y sufría lo indecible por el costado izquierdo de su defensa. Con Dani Gómez otra vez fuera de sitio Toni tuvo que hacer una peligrosa falta fuera del área que afortunadamente se saldó sin mayores consecuencias.



Solo a balón parado dio alguna señal de reacción el cuadro local. En el 38 gozó de su mejor ocasión del primer acto en una falta frontal botada por Jorge Fernández en la que Popa, ganando la partida a los zagueros del Tudelano, empalmó el balón con su pierna zurda -el esférico se marchó rozando el poste-.



La falta de carácter que tantos disgustos dio a la parroquia blanquinegra en el arranque del curso aparecía de nuevo en escena. El Burgos CF no había dado dos pases seguidos. Pero cuando peor pintaba el panorama, con el primer acto a punto de agotarse, el Burgos CF fue capaz de rehacerse de la nada. Un envío en profundidad de desde el costado izquierdo sobre el desmarque de Jorge Fernández se convirtió en un oasis en medio del desierto. El centro del asturiano superó por arriba a la zaga navarra y Adrián, sin dejar caer el balón, puso la pelota lejos del alcance de Pagola para devolver las tablas al marcador.



Volver a empezar. Sin demasiado fútbol, pero con más corazón, el Burgos pareció revertir la situación tras el paso por los vestuarios. Fito Miranda y Jorge Fernández se mostraron más participativos, y Prosi, Álvaro Antón y Carlos Ramos dieron un paso adelante.



Este último puso a prueba a Pagola en el 56 con una buena volea desde la corona del área grande con su pierna izquierda que se marchó muy cerca del poste de la meta del Tudelano.



El partido se jugaba ya en campo navarro. Las aguas volvían a su cauce. Una falta directa de Prosi y un disparo de Carlos Ramos en el vértice del área chica tras una acción de Fito llevaron la emoción a la grada, que parecía congraciarse de nuevo con sus jugadores.



Mandiola trató de cambiar la decoración del duelo con un cambio que sorprendió a propios y extraños, dando entrada en el campo a Montero en sustitución de Popa. Con lo que tuvo que hacer una carambola para recomponer la zaga, pasando a Dani Gómez al puesto de central y retrasando a Jorge Fernández al lateral.



Y de inmediato refrescó más su ataque con la incorporación de Armiche en el puesto de Fito, pasando a un dibujo más ofensivo.



Nada más saltar al césped tuvo Armiche la opción de desequilibrar la balanza en un saque de banda que no defendió bien la zaga del Tudelano. El balón se paseó por la línea de gol, pero el canario no llegó por centímetros al remate.



Un espejismo, porque cuando mejor parecían pintar las cosas para los locales llegó el segundo mazazo de la tarde en una acción a balón parado botada con maestría por Ibai Ardanaz en la que Lizarraga, recién ingresado en el campo, ganó la partida a una dormida zaga blanquinegra para cabecear el balón al fondo de las mallas.



La réplica la dio Jorge Fernández en otra falta lateral que buscó directamente portería, aunque se perdió junto a la escuadra sin consecuencias. Para ese momento el Tudelano ya había reforzado su retaguardia para proteger su mínima renta, mientras que Mandiola agotaba sus cambios incorporando a otro delantero, Diego Suárez.



A punto estuvo de igualar de nuevo el duelo Adrián en el 84 en un saque de esquina botado por Jorge Fernández que el canario remató picado en el segundo palo, pero el balón se estrelló en la parte superior del larguero.



El palo había sido demasiado duro, pero supo reponerse en el tiempo de descuento, cuando Armiche, desde la línea de fondo por la derecha, sirvió un balón atrás sobre la incoporación de Carlos Ramos, quien con un sutil golpeo de interior cruzó el balón, que golpeó mansamente la cara interior del poste de Pagola antes de rebasar la línea de gol.