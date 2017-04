El Burgos CF afronta hoy la primera de las cuatro finales que le quedan antes de acabar la campaña. Enfrente estará la Cultural Leonesa (El Plantío, 18,00 horas), aspirante a todo esta campaña y que aún lucha por hacerse con la primera posición. Si gana, será segundo. Será un choque complicado para los intereses blanquinegros, ya que los puntos son también muy importantes para los leoneses.



Los tres puntos supondrían un balón de oxígeno para los locales y un importante paso adelante hacia la salvación. Mandiola asegura que el vestuario está tranquilo y advierte: «Va a ser muy difícil que nos ganen. Van a tener que hacer muchísimas cosas bien para ganarnos». La serenidad de la plantilla y el cuerpo técnico contrasta con el temor existentes tanto en el entorno como en la directiva.



La inimaginable victoria que ayer logró el Boiro en el feudo del Celta B, hasta ayer líder de la competición, ha añadido pimienta a la zona baja de la tabla. Los gallegos, que marcan el descenso, tienen en estos momentos 38 puntos, uno menos que Caudal -en la posición de play out-, Mutilvera y Burgos CF. La actual clasificación dice que una victoria supondría un enorme paso adelante.



Para que el conjunto burgalés logre un resultado positivo tendrá que mostrar su mejor versión. Los burgalesistas prefieren centrarse en sí mismos, pese a que son conscientes de que la Cultural es un conjunto conformado para luchar por el ascenso de categoría. El nivel que ha mostrado el equipo local contra rivales de la zona noble ha sido muy alto y el choque ante el Celta B es el espejo en el que se quiere mirar. «Se ha competido bien contra los equipos de arriba, no sé si por la motivación extra o por lo que ellos te exigen», expuso.



El Burgos CF conoce a la perfección la receta para conseguir un buen resultado. «Tenemos que intentar agobiarles, correr más que ellos para minimizar las diferencias de calidad», comentó a lo largo de la semana el técnico.



La solidez se convirtió en la segunda vuelta del campeonato en uno de los pilares sobre los que se apoyó el Burgos CF para salir de las catacumbas, aunque en los últimos partidos el equipo ha bajado el listón en esta faceta del juego. Es un aspecto que preocupa a Mandiola y tiene claro que deben recuperar el nivel para no tener problemas de salvar la categoría.



El club burgalés ha hecho un llamamiento a la afición desde todos sus estamentos, que entienden será fundamental a lo largo del choque. A cada socio se le ha regalado una entrada, mientras que los menores de 16 años y los parados entrarán de forma gratuita en la Lateral. El objetivo es que haya un gran ambiente y que la grada se convierta en el jugador número 12.



«Necesitamos el plus de la afición, puesto que habrá momentos en los que nos tocará correr detrás de el balón. Y en esos instantes pedimos el ánimo del público. Si no vamos coordinados en la presión será imposible sacar algo positivo. Si estamos deslabazados nos van a machacar», explicó Mandiola.



CUSI TITULAR

Una de las grandes novedades en la tarde de hoy será el regreso de Cusi, ausente desde el pasado 26 de febrero por una rotura de fibras en el gemelo. Es un jugador al que el equipo le ha echado de menos en los últimos encuentros y es que su aportación en labores de contención es importante. Carlos Ramos está también renqueante, aunque entrará en la lista. Los problemas físicos del zamorano han precipitado el regreso de Cusi.



El Burgos volverá a jugar con defensa de cuatro en la que Jorge Fernández será el lateral izquierdo ante la ausencia de Dani Gómez, que se perderá el choque por sanción, aunque el viernes se lesionó en el entrenamiento y está pendiente de que le realicen diferentes pruebas para conocer la lesión que tiene en su rodilla izquierda. Andrés, Popa y Odei completarán la retaguardia. Prosi y Chevi formarán el trivote junto a Cusi, mientras que Armiche y Fito Miranda jugarán en banda (todo indica que lo harán a pierna cambiada), mientras que Adrián será la referencia ofensiva.



LA VICTORIA DEL BOIRO

La jornada pudo haber sido perfecta para el Burgos CF, pero el 0-3 que logró el Boiro en su enfrentamiento con el Celta B fue el único resultado que hizo fruncir el ceño a los blanquinegros. Los gallegos son ahora la gran amenaza y a nadie se le escapa que el cuadro burgalesista cerrará la Liga en su feudo.



Si por la mañana llegó el disgusto, el alivio lo hizo por la tarde. La Arandina pudo con el Palencia, mientras que en el duelo entre el Mutilvera y el Guijuelo los chacineros se llevaron el gato al agua, por lo que los navarros siguen con 39 puntos.



La lógica se impuso en el otro duelo del que estuvo pendiente el conjunto de la ribera del Arlanzón.El Racing de Santander dio buena cuenta del Caudal de Mieres en El Sardinero y venció por 3-0. Los asturianos sigue en el puesto de play out.La posición del Burgos no ha variado pese a no jugar, aunque sus circunstancias han empeorado y el descenso está a 1 punto. Puntuar esta tarde se antoja imprescindible.