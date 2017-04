El Burgos CF visita a la Ponferradina mientras mira con recelo el retrovisor. La parte baja de la tabla se ha comprimido y la posición de play out amenaza a varios equipos, entre los que están los blanquinegros. A las 18,00 horas comienza en El Toralín un choque en el que los tres puntos son importantes para ambos contendientes por distintos motivos.



Mientras el Burgos busca oxígeno para afrontar con cierto margen de error las últimas jornadas, la Ponderradina se quiere redimir ante su parroquia, molesta con la temporada que está realizando un equipo que se puso como meta el ascenso y no va a jugar ni tan siquiera el play off.



El conjunto burgalés quiere aprovechar esa ansiedad de su oponente para sacar tajada en su visita a tierras bercianas, aunque la situación de los burgalesistas tampoco es cómoda en estos momentos.



El conjunto de Manix Mandiola viene de hacer un pobre encuentro ante el Tudelano en El Plantío.Salvó un punto en el último suspiro del choque, aunque el nivel que exhibió no fue el mismo que en anteriores encuentros como local.



El Burgos confía en haber aprendido de los errores y el objetivo es exhibir su mejor versión en Ponferrada, donde le espera un conjunto plagado de nombres importantes que no acaban de funcionar como colectivo.



La Ponferradina cuenta con individualidades muy destacadas, aunque a la escuadra que ahora entrena Álvarez Tomé, quien fuera entrenador del Burgos CF en la etapa más oscura de la historia reciente del club, no acaba de carburar. Ha ganado uno de los cinco últimos partidos y los ánimos comienzan a estar caldeados entre sus aficionados, que muestran su descontento porque el equipo no ha cumplido con las expectativas.



Ese ambiente puede convertirse en un arma de doble filo para el Burgos. Por un lado es negativo, ya que se encontrará con un rival motivado pese a que sus aspiraciones clasificatorias son escasas. No obstante, si el partido avanza y el resultado no es favorable a los del Bierzo, las circunstancias irán en contra de los leoneses, de lo que se debe aprovechar el Burgos CF.



DEFENSA DE CINCO

Manix Mandiola quiere que su equipo recupere la solidez que mostró en anteriores encuentros y que tuvo sus lagunas ante el Tudelano. Habla de «errores puntuales» contra los navarros, aunque es consciente de que deben desaparecer si quieren conseguir un buen resultado en El Toralín. Por ello, el entrenador vasco regresará a la defensa de cinco. La utilizó ante el Osasuna B en la última salida en la que los blanquinegros lograron el triunfo. (0-1).



Su margen de maniobra es mayor, ya que cuenta con más jugadores disponibles y no tendrá que hacer ‘inventos’. Odei, Popa y Dani Gómez serán los tres centrales y los encargados de dar empaque a la retaguardia. Andrés y Jorge Fernández actuarán por las bandas.Se sumarán al ataque cuando el Burgos tenga el balón y serán laterales cuando defienda.



Prosi, Carlos Ramos y Chevi actuarán en la medular, mientras que Armiche y Adrián serán los hombres más adelantados. A lo largo de la semana, Mandiola ha probado con Fito como delantero e incluso con Jorge García en el eje de la defensa, aunque por las pistas que dio ayer, Popa parece seguro como uno de los centrales, mientras que el atacante catalán deberá esperar su turno en el banquillo.