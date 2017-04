CA OSASUNA B 0

BURGOS CF 1

Árbitro: Ávalos Barrera (comité catalán). Mostró tarjeta amarilla a los locales Hualde, Diego Rubio, así como a los visitantes Fito Miranda, Carlos Ramos, Chevi y Montero. Mostró la tarjeta roja directa al jugador del Osasuna B Santafé en el minuto 88.

Gol: 0-1, min. 19: Odei.



CA Osasuna B: Juan; Eguaras, Steven, Galarza (Diego Rubio, min. 59), Hualde (Nuha, min. 79); Imanol García (Javi Martínez, min. 46), Santafé; Kike Barja, Álex Sánchez, Jaime y Miguel Díaz.

Burgos CF: Toni Lechuga; Ramiro (Armiche, min. 29), Odei, Popa, Dani Gómez; Jorge, Ramos; Chevi, Antón (Montero, min. 81), Fito Miranda (Mario Oreca, min. 70) y Adrián Hernández.

El Burgos CF tomó oxígeno en Tajonar. Lo hizo merced a un encuentro en el que combinó a la perfección la solidez y la seriedad. Fue un equipo sobrio, centrado en no conceder a su oponente y en aprovechar las ocasiones que llegaran. Ni practicó un buen fútbol, ni lo pretendía. Su objetivo eran los tres puntos y los consiguió. En esta ocasión el fin justificó los medios.



Yes que el conjunto blanquinegro tenía el agua al cuello y una nueva derrota hubiera complicado sobremanera el tramo final de la Liga.Sigue demasiado cerca del abismo, pero ha recuperado parte del colchón que perdió en las últimas jornadas.



El equipo blanquinegro volvió a ganar fuera de casa. No lo conseguía desde el 28 de enero, cuando derrotó 0-2 a la Mutilvera, también en tierras navarras.



Un cabezazo de Odei en una jugada de estrategia fue suficiente para que los tres puntos regresaran en el equipaje blanquinegro. Posteriormente, al conjunto castellano le tocó sufrir, ya que el Osasuna B generó varias ocasiones peligrosas. Pero en la mañana de ayer la suerte estaba también del lado blanquinegro.



El equipo burgalés tiene en estos momentos 3 puntos de distancia con la posición de play out, mientras que saca 4 puntos al descenso. La diferencia vuelve a ser tranquilizadora, aunque no definitiva.



Saltó el Burgos con muchas precauciones a Tajonar sabedor de que los contragolpes son una de las mejores armas navarras. Eso propició que la posesión correspondiera al filial en los primeros minutos, pero el control que ejerció el conjunto dirigido por José Manuel Mateo no estuvo acompañado de la profundidad necesaria para desarbolar la siempre bien ordenada zaga blanquinegra.



Álex Sánchez dio el primer primer aviso serio del partido con un disparo desde el balcón del área que atajó Toni sin problemas. Imprimía el Osasuna B velocidad a su circulación de balón, pero a partir de tres cuartos de campo se le acababan las ideas. El conjunto pamplonica no tardaba en recuperar el balón gracias al buen trabajo que realizaba en la faceta de la presión. Los delanteros rojillos encimaban a los centrales del Burgos y eso impedía al conjunto de Manix Mandiola sacar el balón jugado desde atrás con comodidad.



Cumplidos los diez primeros minutos de juego, el Promesas volvió a la carga. Esta vez lo hizo a balón parado, en una jugada ensayada que terminó con un disparo de Hualde desviado. Hasta ese momento el Burgos apenas había ofrecido señales de vida en ataque, pero tampoco pasaba apuros. Popa, no obstante, tuvo que emplearse a fondo para interceptar un centro que buscaba a Kike Barja.



Por primera vez lo estaba pasando realmente mal el Burgos, pero curiosamente en ese momento apareció Odei para adelantar a su equipo en el marcador. Ganó la partida a su defensor en el segundo palo y conectó un certero cabezazo mediado el primer acto.



El gol blanquinegro cayó como un jarro de agua fría en el seno de la parroquia rojilla y a partir de ahí el Promesas bajó el nivel. Aun así, el conjunto pamplonica lo siguió intentando a través de un incisivo Kike Barja, que trajo de cabeza a la zaga burgalesa a lo largo de todo el partido con su movilidad y velocidad.

El mediapunta buscó siempre la espalda de la defensa castellana, pero solo la ganó en ocasiones contadas y cuando lo hizo la retaguardia burgalesa supo frenarle.



La nota negativa para el Burgos fue la lesión de Ramiro cuando se cumplía la media hora de juego. El zaragozano se vio obligado a dejar su lugar en el campo a Armiche. Un disparo de Miguel Díaz y una incursión de Barja por el costado sería todo el bagaje del Osasuna B de ahí al descanso. Carlos Ramos también tuvo un libre directo para poner mas tierra de por medio en el marcador, pero Juan atajó su disparo en dos tiempos.



El técnico del Osasuna B movió su banquillo en el tiempo de asueto e introdujo en el rectángulo a Javi Martínez en busca de algo más de mordiente en los últimos metros, pero el panorama apenas varió en el arranque de la segunda parte. Continuó el conjunto navarro cargando sobre la meta de Toni, pero siempre a ráfagas.



Mediado el segundo tiempo, Jaime habilitó a Javi Martínez con un centro desde la derecha, pero el remate manso del medio fue a parar a las manos de Toni Lechuga. Después fue el propio Jaime quien no llegó por milímetros a otro centro desde la banda.



Con la entrada de Mario Oreca por Fito Miranda, Mandiola oxigenó a su equipo, pero la respuesta de Mateo fue retirar del campo a un defensa e introducir a un delantero (Nuha) para apretar todavía más las tuercas al Burgos. Casi consigue su objetivo, puesto que en el tiempo añadido los rojillos tuvieron el empate en un balón que se estrelló en el larguero para algarabía del banquillo blanquinegro, que celebró el importante triunfo.

Manix Mandiola : «Ganar nos da vida»

Como no podía ser de otra forma, Manix Mandiola llegó feliz a la sala de prensa de Tajonar. Su equipo había logrado 3 importantes puntos que como el propio entrenador reconoció les dan un respiro clasificatorio. El de Eibar destacó la importancia del triunfo. «Ganar nos da la vida. Habíamos logrado 1 punto en los 3 últimos partidos y el colchón que teníamos con respecto a los últimos se nos había gastado. Hemos dado otro paso, pero hay que seguir», comentó.



El entrenador blanquinegro no solo se centró en el aspecto clasificatorio, sino que se refirió al psicológico. Habló de la «moral» que otorga al equipo el triunfo de ayer y destacó que tiene aún más mérito «por como hemos venido».



Mandiola señaló durante su comparecencia que el único objetivo era el de «ganar». «El espectáculo nos daba igual porque era un partido muy importante. Nuestra situación hace que para nosotros el espectáculo sean los puntos», argumentó el preparador guipuzcoano.



El entrenador vasco también reconoció que ayer la fortuna estuvo del lado del Burgos y asumió que tuvieron «esa dosis de suerte necesaria para ganar los partidos igualado». A Mandiola le hubiera gustado que los suyos hubieran hecho otro tipo de partido en el que hubieran brillado más en el aspecto ofensivo, aunque aseguró que les fue imposible. «Ellos tenía el balón y nos han obligado a retroceder. Las circunstancias han propiciado que nos fuéramos cada vez más atrás. Hemos tenido la sentencia a falta de 10 minutos para el final, pero no hemos acertado».



José Manuel Mateo

El entrenador del filial osasunista era la otra cara de la moneda en la sala de prensa. Afirmó que su equipo hizo méritos suficientes para lograr un resultado positivo y habló de paridad en los primeros 45 minutos y dominio del Osasuna B en la reanudación. «Ha sido una primera parte igualada en la que nos han marcado en una estrategia que no hemos defendido bien. Al final ha sido lo que ha decidido. Luego no hemos tenido ni ritmo ni intensidad. En el segundo periodo hemos ido a por el partido y creo que hemos tenido situaciones para lograr por lo menos el empate», finalizó.