Diagnósticos equivocados, lesiones que se alargan más de lo debido, pruebas que no dejan clara la dolencia del futbolista... se han convertido en los últimos años en habituales en el Burgos CF. Fue un aspecto en el que Ángel Viadero hizo un especial hincapié, aunque todo lo que avanzó el cántabro se ha vuelto a retroceder esta campaña. Los ejemplos son muchos y la influencia negativa en el rendimiento del equipo una realidad tangible.Se trata de un problema que se arrastra desde hace tiempo y que los nuevos mandatarios quieren corregir cuanto antes.



Así las cosas, hoy mismo, los dirigentes blanquinegros tienen una reunión para tratar de solucionar este tema, ya que el objetivo es dar un salto «cuantitativo y cualitativo», asegura Miguel Ángel Pascual, director general del club. «Es una prioridad absoluta, ya que entendemos que es algo importante que los jugadores estén en la mejor condición posible», comenta.



El club blanquinegro está buscando un servicio externalizado, ya que por el momento no tiene capacidad para tener un servicio médico propio. Pascual indica que es uno de los pasos para ir avanzando en la profesionalización del club.



En lo que no quiere entrar es en cómo gestionaba la anterior directiva los servicios médicos. «Lo desconozco y por este motivo no lo voy a valorar», explica. No obstante, el número de lesiones en la primera plantilla y el tiempo que tardan en recuperarse llamo la atención de los nuevos mandatarios.

ACCESO A EL PLANTÍO

Con el mismo objetivo el club ha contratado una empresa encargada de gestionar el acceso al campo los días de partido.El nuevo procedimiento provocó colas antes del choque ante el CD Guijuelo, aunque parece que será algo que se solucionará en próximos encuentros.



«Entendíamos que era un tema que también debíamos dejar en manos de profesionales. Se informó a los trabajadores que hasta ese momento hacían esta labor y se les puso en contacto con la empresa para que pudieran continuar de la misma forma», argumenta el director general.

FICHAJES. El mediocentro sigue sin llegar

El Burgos CF busca en el mercado un mediocentro que potencie la medular blanquinegra, aunque le está costando cerrar su contratación.El primero que sonó fue Beobide, que ya fichó por el Racing, Jon Iru acabará en el Barakaldo, mientras que Haritz Albisua parece que puede terminar en el Lleida.Así las cosas,Carlos Lázaro se puede convertir en la opción más cercana si el jugador toma la decisión de salir del Mirandés. El equipo regresa al trabajo hoy en sesión matutina y Manix Mandiola comenzará a preparar el choque que el sábado enfrentará al cuadro burgalesista con el Mutilvera en tierras navarras. No obstante, el entrenador vasco mirará de reojo a la enfermería para conocer la evolución de las lesiones de Cusi y Prosi. Podrían llegar a la cita, aunque no es seguro que estén recuperados. El que regresará será Álvaro Montero después de cumplir su sanción.