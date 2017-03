El acuerdo entre el Burgos CF y el Promesas es un hecho, aunque quedaba que la junta directiva del club naranja diera el sí definitivo a este convenio de colaboración. Al cierre de esta edición, los mandatarios de la entidad de Castañares seguían reunidos, aunque, salvo sorpresa, el entendimiento está asegurado. Así las cosas, el equipo de Segunda División B pasará a entrenar uno o dos días a la semana en las instalaciones del Burgos Promesas.



El césped de El Plantío está castigado por el invierno y por los entrenamientos que realiza el Burgos CF a lo largo de la semana. Los blanquinegros quieren cuidar el terreno de juego en la medida de lo posible, por lo que desde la llegada a la presidencia de José Luis García la entidad ha buscado una solución a este problema. Tardajos fue otra de las posibilidades y hubo incluso una reunión con los responsables municipales de la localidad, aunque finalmente se han decantado por esta opción.



La relación entre la actual directiva burgalesista y la del Promesas es muy buena, por lo que desde el principio la posibilidad de que el Burgos CF entrenara algún día en Castañares ha sonado con fuerza.

Los puntos del acuerdo están ya pactados y como es lógico el club naranja recibirá una contraprestación por ceder su terrenos de juego.



Hoy será cuando José Luis Fernández Manzanedo dé por bueno el pacto y comenzarán las colaboraciones. En el Burgos CF daban por hecho que todo iría hacia adelante, aunque no han querido confirmarlo hasta que no llegara el sí definitivo desde Castañares.



Así las cosas, todo indica que esta misma semana el Burgos CF puede realizar alguna de sus sesiones en las instalaciones naranjas.Está previsto que la empresa que cuida El Plantío eche arena al terreno de juego municipal.El Burgos jugará como visitante dos jornadas consecutivas, por lo que aprovechará para tratar el césped y recuperarlo en la medida de lo posible. Es otro motivo para que los blanquinegros estrenen el convenio esta misma semana.



No obstante, que la primera plantilla blanquinegra se ejercite de forma habitual en los campos de entrenamiento de la entidad naranja se ve desde ambas partes como un primer paso. La intención es que la colaboración llegue a otros ámbitos y que pueda haber acuerdos de mayor relevancia que tengan que ver con las categorías inferiores o incluso el Caja Rural, el primer equipo del Promesas.



Aunque será la anunciada fundación que se creará en breve la que articule este tipo de temas y dé forma a unos pactos que se quieren extender al resto de clubes de la capital y también de la provincia.

Con este primer convenio los dos clubes salen beneficiados y pretenden que esa buena sintonía haga que los lazos se vayan estrechando para que ambas partes puedan seguir creciendo.



Si la fundación es uno de los proyectos de la nueva directiva burgalesista que verá la luz en breve, la transformación en SAD está ya encarrilada. Los dirigentes están preparando el terreno para cuando llegue la hora de dar el paso definitivo. Necesitan la aprobación de los socios en una Asamblea Extraordinaria, aunque tienen ya avanzados muchos aspectos para que cuando llegue el previsible voto afirmativo de la masa social puedan empezar con el proceso de inmediato.



Esta misma semana se conocerán más datos y los dirigentes explicarán sus planes y cómo y de qué manera van a afrontar el que para ellos es el reto más importante, ya que entienden que es imprescindible para capitalizar el club y tener un presupuesto importante la próxima campaña con el objetivo de hacer un proyecto ambicioso que aspire al ascenso.



La premisa para que los planes sigan adelante es que el equipo se mantenga en la Segunda División B. Es una meta que tiene encarrilada y que la victoria ante el Racing de Ferrol deja más cerca. Precisamente esa buena marcha deportiva es la que ha propiciado que los mandatarios quieran explicar esta misma semana sus planes en lo que se refiere a la SAD.