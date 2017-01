Burgos se queda sin la Marcha Contador

La Marcha Contador 2017 no se celebrará en Burgos como estaba previsto. La fundación del ciclista madrileño explicó ayer en su cuenta de Facebook que este cambio de escenario se ha debido a «la imposibilidad de cerrar un acuerdo con el ayuntamiento burgalés con el tiempo necesario para la celebración de la prueba». Mientras, los responsables del Consistorio estaban pendientes de una reunión que se debía haber celebrado ayer en la que querían «concretar y clarificar» varios aspectos del patrocinio. La realidad es que nada se había avanzado en el apartado técnico (salida, llegada, recorrido...) y aún no se había firmado el convenio entre ambas partes. Ayer, se anunciaba que la séptima edición del evento se celebrará en la localidad valenciana de Oliva después del acuerdo al que han llegado con el ‘Oliva Nova Resort’.



Iba a ser el Plan Estratégico el que se hiciera cargo de la actividad. Sin embargo, en noviembre pasó a manos de la Sociedad para la Promoción y el Desarrollo de Burgos (Parkmusa) por motivos económicos (no estaba previsto que el Plan Estratégico tuviera presupuesto). Fue entonces cuando el proyecto comenzó a estancarse.



En la consejo de administración de Parkmusa que se celebró en diciembre, el convenio se quedó sobre la mesa con el objetivo de revisar algunas de las condiciones. En enero ni tan siquiera se trató este tema, porque el convenio estaba en manos de la secretaría municipal. El titular no acudió al acto, por lo que no se pudo avanzar nada.



Los miembros de la Fundación Contador ya habían trasladado a los responsables municipales la necesidad de cerrar varios aspectos técnicos, ya que los plazos se les echaban encima y los avances eran nulos. Lo llamativo es que las condiciones que había aceptado el Plan Estratégico no convencían a los dirigentes de Parkmusa. «Asumir este proyecto no quiere decir que se tenga que estar de acuerdo con lo que había aceptado otra asociación. No todo estaba clarificado y queríamos saber si ese patrocinio iba destinado a la Fundación, al club ciclista que tienen... Por este motivo se pidió una reunión», explica Carolina Blasco, responsable de la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Burgos.



Oliver Ramos unos de los responsables de la Fundación Contador y de la propia marcha, asegura que por parte del Ayuntamiento de Burgos solo han recibido desde mayo de 2016 dos correos electrónicos, «uno para confirmar su interés y el otro para pedir una reunión el martes 24 de enero». «Sabemos que han sido meses difíciles para el Consistorio y no queremos en ningún caso entrar en polémicas. Nuestra única intención es preservar el evento y las circunstancias podían provocar que hubiera que suspenderlo, por este motivo tuvimos que tomar la decisión de cambiar de lugar», explica Ramos.



El 4 de enero, la Fundación Contador ya comunicó al Ayuntamiento de Burgos que buscaría otras alternativas para realizar la marcha. Que el convenio no estuviera firmado no era el principal problema, sino la cantidad de trámites técnicos imprescindibles para la celebración de un evento de esta magnitud (estaba previsto que hubiera una participación de entre 1.000 y 1.200 ciclistas) que aún quedaban por realizar y que no acababan de solucionarse.



El importe del patrocinio al que debía hacer frente el Ayuntamiento de Burgos era de 10.000 euros, mientras que la Diputación hubiera aportado 8.000 por medio de Sodebur. En su presentación, los políticos vendieron la marcha como una escaparate turístico y social para la provincia, además de un evento deportivo de importancia. Todo se ha quedado en nada después de que el evento, anunciado en noviembre, no haya avanzado un paso desde su presentación.