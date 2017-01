El Burgos retoma la Copa Federación en Fuenlabrada

El Burgos CF cambia hoy el chip y vuelve a la carga en la Copa Federación. El combinado blanquinegro se desplaza a tierras madrileñas para disputar frente al Fuenlabrada (estadio Fernando Torres, 20,00 horas) el choque de ida de los octavos de final de la competición.



Sin las apreturas ni la ansiedad derivadas de su delicada situación clasificatoria en la competición liguera, ni demasiadas pretensiones de seguir avanzando rondas en el torneo, el cuadro de Manix Mandiola medirá sus fuerzas contra un combinado que ha completado una destacada primera vuelta de competición en el Grupo 2 de Segunda B (ocupa actualmente la novena posición de la tabla, pero a tan solo 2 puntos de los puestos que dan derecho a la disputa del play-off de ascenso). El Fuenlabrada basa toda su fortaleza en las actuaciones que realiza en su propio feudo, donde ha sumado 7 de las 8 victorias que ha logrado hasta el momento.



No llega en buen momento el encuentro para los intereses del combinado de El Plantío. Completamente centrado en salvar los muebles en Liga, y con un buen número de jugadores en el dique seco por lesión, el técnico guipuzcoano no tendrá demasiadas posibilidades para dar descanso -como hubiera sido su intención- a la mayoría de jugadores habituales.



Y es que una vez más no podrán entrar en la citación por lesión los defensores Sergio Esteban ni José Manuel Pérez, así como los centrocampistas Prosi ni Uxío.



Con respecto al choque del domingo, el derbi provincial frente a la Arandina, Manix Mandiola podrá recuperar al lateral Andrés.



Como ya ocurriera en la ronda anterior, el Burgos CF echará mano de la cantera para completar la convocatoria. Así las cosas, formarán parte del grupo de expedicionarios que viajarán a Fuenlabrada el mediocentro del filial Mario Oreca -que tuvo la oportunidad de debutar en Liga el pasado fin de semana- y los jugadores del juvenil Álvaro Campos, Andrés Vega y Xabi Etxarri.



Así las cosas, se quedarán en Burgos hasta cinco jugadores de los que acumulan más minutos en Liga: Toni, Cusi, Adrián, Diego Suárez y Armiche.



El Burgos CF se coló en los octavos de final de la competición tras deshacerse en la primera eliminatoria de la fase nacional de la Arandina por un global de 2-3 (ganaron los blanquinegros por 2-1 en El Plantío y empataron 1-1 en la vuelta). Por su parte, los madrileños alcanzaron esta ronda al dejar en la estacada en una eliminatoria muy igualada ante el San Sebastián de los Reyes (2-2 en el global).



«Siempre he dicho que esta competición nos podría venir bien si hubieran llegado los refuerzos del mercado de invierno, para que dispusieran de minuto para adaptarse al equipo. O en el caso de contar con una plantilla larga. Pero en esta situación no nos viene bien. En cualquier caso vamos a ir a Fuenlabrada a meter la pierna. La clasificación para la siguiente ronda no es algo importante, pero tampoco podemos ir para hacer el ridículo», asegura Manix Mandiola.



En esta tesitura, el preparador del Burgos CF estuvo ensayando ayer con un equipo formado por Álvaro del Val bajo palos, una defensa de cinco hombres con Jorge García, Álvaro Campos y Dani Gómez como centrales y Andrés y Jorge Fernández como carrileros. Por delante, en la medular actuarían Ramos y Mario Oreca. Y en la punta del ataque Fito Miranda, Álvaro Montero y Germán.



La expedición blanquinegra partirá desde el Plantío hacia Madrid a las 15,15 horas.