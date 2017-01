Árbitro: Espansadin Cortes (comité gallego). Mostró tarjeta amarilla al local Noel, así como a los visitantes Cusi, Montero,Andrés y Dani Gómez. Expulsó al jugador local Saavedra en el minuto 64 por doble amarilla.

Goles: 0-1, min. 61: Adrián. 0-2, min. 72: Adrián. 1-2, min. 79: Noel.

Caudal de Mieres (1): Bussman, Pelayo, Noel, Cristian (Invernon, min. 81) ,Saavedra, Óscar, Jaime, David (Quero, min. 63), Annunziata, JaviSánchez y Ernesto (Iván, min. 75).

Burgos CF (2): Toni,Andrés, Dani Gómez, Ramiro, Jorge García, Prosi (Carlos Ramos, min. 46), Armiche (Fito Miranda, 59), ÁlvaroAntón, Diego Suárez,Adrián (Montero, min. 81) y Jorge Fernández.

ElBurgos CF toma aire y sale de la zona de descenso. Llegó la segunda victoria consecutiva en 2017 y el conjunto de Manix Mandiola es ya decimocuarto en la tabla clasificatoria. Ya llueve menos. Como ante la Arandina, no hubo ni brillo, ni fútbol preciosista, pero lo importante es que la meta está ya un poco más cerca.

Los blanquinegros supieron aprovecharse de las circunstancias. Ante un rival directo que llegaba con dudas a la cita, hicieron un partido serio y sin alardes, que fue suficiente para lograr los tres puntos, aunque con un gran sufrimiento.

El Burgos afrontó el último cuarto de hora de partido con dos goles de ventaja y un jugador más sobre el terreno de juego. Pese a todo, acabó pidiendo la hora y viendo cómo su oponente estrellaba un balón en el poste en el 90.

La situación ha mejorado, aunque las diferencias siguen siendo escasas.La línea a seguir está marcada y aún queda mucho camino por recorrer para llegar al objetivo.

Ayer no surgió la mejor versión del Burgos, aunque lo que ofreció llegó para que el triunfo regresara en su equipaje. Adrián ejerció de estilete y en esta ocasión los detalles estuvieron del lado burgalesista.Esa suerte que se echó en falta en varias fases de la campaña ayer estuvo con los castellanos.

Enero está siendo un mes productivo para un Burgos que está a la espera de que lleguen esas anunciadas caras nuevas que permitirán al equipo dar un salto cualitativo.

El choque comenzó frío, con un Burgos que se mantenía a la expectativa y que acumulaba jugadores detrás del balón. No quería verse sorprendido por un oponente más acostumbrado a la superficie artificial. A los 6 minutos de juego Álvaro Antón tuvo una buena oportunidad para poner en aprietos la portería de Bussmann, pero el libre directo del burgalés se fue por encima del larguero.

Los minutos pasaban sin que ninguno de los dos contendientes se hiciera con las riendas. Las imprecisiones eran continuas y faltaba acierto en el último tercio del campo. Las defensas podían con las delanteras y solo a balón parado llegaba el peligro.

Fue en el 21 cuando Prosi pudo inaugurar el marcador. Tras el rechace de un saque de esquina,Armiche intentó un autopase que llegó al mediocentro asturiano, quien con la derecha, no encontró portería en un complicado remate en el interior del área.

La respuesta del conjunto mierense fue casi inmediata y tras un error defensivo Jaime se plantó solo ante Toni, que le ganó la partida en el mano a mano. El Caudal comenzaba a tener más presencia y más ideas en la zona de ataque. La mayor envergadura de los asturianos hacía que el cuadro blanquinegro pasara apuros en cada jugada a balón parado y el final de la primera mitad tuvo a los de Mieres como dominadores.

Una llegada de Javi Sánchez por la izquierda estuvo a punto de aprovecharla Annunziata, que finalmente optó por el pase y no encontró a ningún compañero. La mejor ocasión llegó en el 43 en una contra guiada por Annunziata. Ernesto se plantó ante Toni y quiso batirle con un tiro cruzado. La respuesta del jerezano fue excelente para evitar el 1-0 al borde del descanso.

Las espadas se mantenían en todo lo alto. No había un dominador claro, aunque el conjunto asturiano había ido a más y al Burgos le costaba controlar cada vez más el choque. Además, la reanudación comenzó con susto. En una de las primeras acciones a balón parado de este segundo tiempo, Toni calculó mal su salida y Saavedra estuvo cerca de batir la puerta blanquinegra. La suerte quiso que el balón diera en la cara de Toni, que ya estaba superado.

Ramos estaba en el campo en sustitución de un renqueante Prosi. Mandiola quería oxígeno en el centro del campo, aunque el choque seguía sin definirse. Fue entonces cuando un error de los asturianos hizo que la balanza se fuera al lado de los blanquinegros.

Álvaro Antón robó un balón en la zona de creación del Caudal, asistió a Adrián y el canario batió de tiro cruzado a Bussmann. Un despiste del conjunto de Mieres había puesto el choque a favor de los burgaleses.

Aunque los regalos asturianos no habían acabado y tres minutos después del primer gol de la tarde una incomprensible acción de Saavedra en el centro del campo le costó la segunda amarilla al central del Caudal.

Las circunstancias no podían ser mejores para el equipo de Mandiola, que aprovechó el aturdimiento de su enemigo para asestarle otro golpe que parecía definitivo. Adrián volvió a estar más listo que la defensa y aprovechó un pase de Ramos y un error en la salida de Bussmann para hacer el segundo.

El choque parecía visto para sentencia, aunque el Caudal tiró de coraje y dio un paso adelante.En las filas blanquinegras hubo un exceso de confianza, pero el encuentro seguía vivo y se encargó de recordarlo Noel en el 79. En una jugada de estrategia ganó la partida a los burgalesistas para hacer el 1-2.

La inyección de confianza para los asturianos fue importante, mientras que las dudas llegaron a los ayer visitantes. El Caudal tenía fe en que podía conseguir el empate, mientras que el Burgos no aprovechaba ni su superioridad numérica ni tener enfrente a un conjunto volcado en el ataque.

El empuje de los de Mieres estuvo cerca de aguar la fiesta burgalesa y es que en el minuto 90 otra vez Noel y otra vez en una estrategia rozó el empate. Su remate acabó en el poste cuando Toni estaba ya batido. El cuadro castellano sufrió hasta el final, aunque logró una victoria que le permite afrontar el futuro pleno de optimismo.

LESIÓN Cusi no jugó por problemas físicos y vio la quinta

Cusi y Dani Gómez no se ejercitaron con sus compañeros el sábado por la mañana por motivos personales. Trabajaron por la tarde en solitario y en esa sesión el mediocentro cántabro sufrió una lesión muscular. Notó un pinchazo y tuvo que dejar el entrenamiento. Por este motivo, el futbolista de Torrelavega no jugó ayer el Mieres.Soprendió verle de inicio en el banquillo y también que Mandiola no lo utilizara en el transcurso del choque. A su vez, Cusi vio la amarilla estando en el banquillo, que es la quinta de la temporada, por lo que no podrá jugar ante el Guijuelo el próximo domingo.