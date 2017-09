CD TUDELANO 0 – BURGOS CF 0



Sufriendo. Y apretando los dientes hasta el último minuto arañó ayer el Burgos CF un punto en su visita al terreno de juego del Tudelano. Volaron los dos primeros puntos del curso para los blanquinegros, que salvaron los muebles ante un agresivo e intenso cuadro navarro merced al recital de paradas de Mikel Saizar y a la solidez de todo su entramado defensivo.



Limitada su capacidad de maniobra en campo contrario ante la siempre efectiva presión de los anfitriones y con un Tudelano muy ambicioso, los de El Plantío cedieron terreno, sobre todo en la segunda mitad, ante el empuje de los locales, quienes tuvieron más y mejores ocasiones de gol a lo largo y ancho de los 90 minutos.



Patxi Salinas volvió a disponer sobre el terreno de juego el once que ya consiguió los tres puntos el pasado domingo en El Plantío frente a Osasuna B.



Con mucho ritmo arrancó el encuentro en el Ciudad de Tudela. El combinado anfitrión saltó completamente enchufado al terreno de juego. Y metió el miedo en el cuerpo a los blanquinegros con una salida en tromba que sorprendió a una zaga que se mostró más endeble que de costumbre.



Los navarros dejaron patentes sus intenciones desde el pitido inicial. De hecho el Tudelano puso cerco la meta castellana desde la primera jugada, con un potente lanzamiento desde la frontal que se encontró una buena intervención de Mikel Saizar para enviar el esférico a saque de esquina a mano cambiada.



El cuadro anfitrión imprimió un fuerte ritmo a sus acciones. Yfruto de su intensidad se plantaba con facilidad en campo contrario. Óscar Vega, en el minuto 3 probó fortuna de nuevo con un lanzamiento desde 20 metros que en esta ocasión no encontró portería.



Sufría el Burgos CF para frenar las incursiones de su oponente, aunque poco a poco se fue rehaciendo para equilibrar la contienda en la zona ancha.



Adrián Cruz comenzó a entrar en contacto con la pelota y de sus pies salían las mejores acciones de los castellanos buscando en profundidad a Carlos Álvarez e Iker Hernández.



Pero era el Tudelano quien seguía llevando el peso del partido. Y antes del cuarto de hora de juego Vega sacó a relucir la potencia de su disparo obligando a Saizar a emplearse a fondo para evitar el tanto de los navarros.



Los de El Plantío no se encontraban nada cómodos sobre el césped frente a un rival más ambicioso y que llevaba la batuta del duelo. Yla línea defensiva, hasta el momento muy segura, daba más facilidades que de costumbre a su oponente.



Sergio Martínez, con un disparo cruzado que no encontró los tres palos, dio continuidad al dominio de la situación de los anfitriones.



El balón quemaba en los pies a los de Patxi Salinas, que solo parecían encontrar el camino hacia la portería de Pagola en rápidas transiciones al contragolpe. Pero la falta de precisión en los últimos metros impedía que las jugadas finalizaran en remates sobre portería.



De hecho el primero no llegó hasta el minuto 26 en una acción entre Eneko y Carlos Álvarez que concluyó con un pase atrás rematado por Adrián Cruz por encima del larguero.



Parecía que el Burgos CF había conseguido neutralizar el juego ofensivo de su oponente, pero seguía siendo el Tudelano quien llegaba con más peligro. Al borde del descanso el veterano delantero de los navarros Ion Vélez puso a prueba otra vez a Saizar con un disparo ajustado a la base del poste al que respondió el cancerbero blanquinegro con una gran intervención que despejó el balón a saque de esquina.



Tras el paso por vestuarios el Tudelano volvió a apretar el pie en el acelerador, ahora con un fútbol más vertical que en el primer acto, buscando a Ion Vélez. Pero en esta tesitura la zaga blanquinegra se maneja con solvencia y abortaba con mucha eficacia todas las intentonas locales.



El Burgos CF había ganado en solidez y ofrecía ninguna concesión a su rival de turno. E intentaba aprovechar las acciones a balón parado para inquietar la meta de Pagola. Como en el minuto 55 en una falta lateral botada por David Martín que Iker Hernández empalmó a la media vuelta, aunque su disparo no encontró portería. Y poco después fue Carlos Álvarez quien tampoco tuvo fortuna en su chut sobre la portería del Tudelano.



Más contundente fue la réplica de los anfitriones al cuarto de hora de juego con una fenomenal internada de Iñaki Jiménez por el costado diestro. Su pase desde la línea de fondo fue rematado por Álex Sánchez. Con todo a su favor mandó el balón desviado en una buena posición para el remate.



Esta acción dio nuevos bríos a los navarros, que comenzaron a controlar con más claridad la contienda en la zona ancha. Por ello movió ficha de inmediato Patxi Salinas, quien intentó fortalecer su centro del campo dando entrada a Cusi en el puesto de Carlos Álvarez. El cántabro se situó como pivote defensivo, por detrás de Adrián Cruz y Abel Suárez, pasando a jugar con un sistema 4-1-4-1.



Ni por esas. Los castellanos no daban con la tecla adecuada para frenar a su contrincante. Y en esta tesitura el Tudelano buscaba con ahínco la meta contraria. Aunque para suerte del Burgos CF Mikel Saizar completó una sensacional actuación toda la tarde.



El cancerbero blanquinegro salvó a los suyos en el minuto 72 al despejar a córner un disparo de Álex Sánchez cuando tenía todo a su favor para batir la portería de los de El Plantío.



Poco después fue Ion Vélez quien probó fortuna, si bien su envío salió desviado. Para ese momento el cuadro castellano había desaparecido prácticamente por completo en labores ofensivas. Bastante tenía con defenderse como gato panza arriba para evitar que su rival se adelantara en el electrónico. Tocaba apretar los dientes para mantener su portería a cero una semana más.



Pero aún así el Burgos CF tuvo arrestos para intentar cambiar el rumbo del partido en una veloz contra conducida por Sergio Esteban, que cedió el balón sobre Eneko. El lateral zurdo bajó el balón con el pecho y desde la frontal y ante la salida de Pagola estrelló en el larguero en el minuto 80 en la mejor ocasión visitante de toda la contienda.