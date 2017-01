Cabanas refuerza la zona del San Pablo Inmobiliaria

BURGOS

Mario Cabanas se incorporó ayer a la disciplina del San Pablo Inmobiliaria para reforzar la pintura del equipo azul mientras Percy Gibson resuelve sus problemas burocráticos. El pívot coruñés, de 31 años de edad, llega a El Plantío procedente del Marín Peixegalego con un contrato de un mes prorrogable en función de su rendimiento y de las necesidades del equipo.



La ausencia del americano y la lesión sufrida por un Goran Huskic que volverá a las canchas este sábado obligaron al club a moverse en el mercado. «Todos conocíamos las dificultades que estaba pasando nuestro juego interior», reconoce Albano Martínez. Por ello, el director deportivo del CB Miraflores no dudó en incorporar a un Mario Cabanas que había quedado libre en los últimos días después de promediar 3 puntos y 2 rebotes por partido en su breve paso por el conjunto pontevedrés.



Los caminos de ambas partes se han encontrado casi por casualidad, pero los protagonistas confían en que la apuesta realizada tenga sus frutos. «Es un jugador con experiencia en LEB y en ACB», recalca Martínez, quien confía en el «saber estar y en la veteranía» de este especialista defensivo. Su ayuda será bienvenida en un San Pablo Inmobiliaria empeñado en mantener su buena dinámica. «Queremos que se suba al carro y aporte sus virtudes», resume.



Por su parte, Cabanas reconoce que ha vivido en las últimas semanas una situación «atípica». Las cosas en Marín «no salieron como deseaba» y, tras desear mucha suerte a su exequipo, inicia esta nueva aventura con ilusión. «Quiero recuperar sensaciones y la alegría por el baloncesto», indica, dispuesto a adaptarse «lo más rápido» posible para «ayudar» al grupo.



El gallego pasará de luchar por la permanencia en Marín a aspirar a lo máximo en Burgos, un cambio importante. «Esta noche dormí poco y, pensando, me di cuenta de que debo cambiar el chip ya. Vengo de un recién ascendido sin presión y ahora he visto que si ganamos el sábado somos líderes», destaca.



Sea como fuere, Cabanas está listo para cumplir con las expectativas. «Esto no me asusta. Llevo bastante en esto», zanja el jugador, deseoso de competir en El Plantío como local. «Es una pista que no se me ha dado bien como visitante. Es una plaza mítica, con muchos ascensos, y cojo esta oportunidad con alegría y con ganas de ver el ambiente a favor», indica.



El nuevo número ‘8’ de los azules completó ayer su primera sesión de trabajo y ya sabe qué espera Epi de él. «He hablado con el entrenador y me ha comentado algunos aspectos», apunta. Apenas tendrá tiempo para acoplarse, pero los profesionales conocen al dedillo las situaciones generales del juego. «No vamos a descubrir ahora la pólvora. Se trata de concentrarme para ayudar al equipo en una cancha complicada como es la de Oviedo», apunta.



Cabanas inicia el «reto de convencer a todo el mundo» y asegura que mantendrá el pie en el acelerador si se hace un hueco en la plantilla, independientemente de que Gibson pueda volver en los próximos días. De hecho, Albano Martínez anunció ayer que el americano ya tiene toda la documentación necesaria y ahora acudirá al Consulado para completar los últimos requisitos antes de regresar a Burgos. «Esperamos que pueda venir en un breve espacio de tiempo», indica el director deportivo, sin fijar una fecha concreta. «Es una situación que no podemos controlar», matiza.