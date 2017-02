Cabanas, visto y no visto

BURGOS

Mario Cabanas se despidió ayer del CB Miraflores una vez finalizado su contrato temporal. El club azul ha decidido liberar al pívot gallego, cuya participación en pista se vio reducida a la mínima expresión tras la incorporación de Filip Toncinic.



El gallego llegó a Burgos el pasado 11 de enero para paliar los problemas acumulados por la rotación interior ante la ausencia de Percy Gibson y el esguince de tobillo que arrastraba entonces Goran Huskic.



A lo largo de este mes ha disputado cuatro partidos -tres de liga y la final de Copa- con una media de un punto y 1.5 rebotes en los 10 minutos que permaneció en pista por noche. Sin embargo, en Castellón solo jugó tres minutos y el pasado viernes frente al GBC ni siquiera saltó a la pista.



Ajeno a las estadísticas y a los fríos números, Diego Epifanio ‘Epi’ asume la salida de un jugador que había encajado en el grupo a la perfección. «Mario ha aportado un alto nivel en los entrenamientos, incrementó la competencia e hizo que los demás rindieran mejor», valora el técnico del equipo azul.



De hecho, Epi remitió un informe favorable a la continuidad de Cabanas, insuficiente para prolongar el contrato. «Contaba con él por su capacidad de adaptación al proyecto y porque la temporada es muy larga. Muchos rivales tienen plantillas de 12 jugadores y tengo presente la nefasta experiencia vivida la pasada campaña, cuando competimos con ocho en el play off a causa de las lesiones», explica.



Estos argumentos han caído en saco roto y ahora Epi se amolda a la situación. «El club ha expuesto unas razones entendibles y me ha hecho ver que en este momento no podíamos asumir este esfuerzo. Toca asumirlo, esperar que no haya contratiempos y tirar para adelante con los que seguimos en el barco», apunta.



El entrenador agradece a Cabanas su trabajo «de parte de todo el cuerpo técnico». «No es fácil llegar a un equipo estructurado y adaptarse tanto a la dinámica como a las normas de juego», analiza un Epi que desea lo mejor a su pupilo. «No está siendo una temporada fácil para él, pero espero que acabe como desea porque es un buen profesional», destaca.



Por su parte, el club confía en haber tomado la decisión correcta y asegura ser «consecuente» con el plan ideado al comienzo de temporada. «La idea era contar con 10 jugadores y dos vinculados -Akodo y Genjac-», recuerda Albano Martínez. Esto no quiere decir que el club vaya a plantarse en esta postura en caso de que se produzca un nuevo contratiempo. «Queremos curarnos en salud porque no sabemos qué puede pasar en el futuro», señala. Cabanas libera una ficha que puede ser útil ante una circunstancia inesperada.



«Hemos valorado con la directiva y el cuerpo técnico la situación y entendemos que esto es por el bien de todos», añade, para recordar que Cabanas hubiera asumido un rol secundario en el proyecto. «Agradecemos el trabajo y el compromiso del jugador, pero entendemos que en estos momentos gozaría de pocos minutos. Lo cómodo hubiera sido decidir que se quedara», zanja.