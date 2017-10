«Cada uno debe dar el máximo para competir en esta liga»

BURGOS

No tuvo el San Pablo Burgos el estreno soñado en la liga ACB, pero la derrota sufrida ayer permite al cuerpo sacar conclusiones muy claras. «Cada uno debe dar el máximo para competir en una liga tan exigente», subraya.



El entrenador local asume que esta categoría no ofrece concesiones. Tampoco espera. Es el club azul el que debe subirse a un tren en marcha si quiere llegar a su destino. «Por precipitación o ansiedad no hemos jugado como queremos en algunos minutos», lamenta el técnico. Con todo, también destaca la mala fortuna arrastrada en momentos importantes del choque. «Hemos tenido tiros que, de haber entrado, nos habrían dado confianza. Solo nos queda trabajar y felicitar al rival», zanja.



La puesta en escena de los azules fue «buena». «Les hemos puesto en problemas en el bloqueo directo. El equipo ha estado bien en las situaciones defensivas durante cinco minutos, pero luego se nos han apagado las luces», explica Epi. Además, los de casa firmaron un «muy mal segundo cuarto» marcado por las «imprecisiones» y las «dudas». «Nos han castigado», asume.



Tampoco hubo margen para la reacción tras el descanso. «El Tenerife es un gran equipo y nos ha costado», indica. «Era un día que podía ser bonito y se ha quedado en histórico. Con la victoria hubiéramos disfrutado más», comenta, antes de «dar las gracias a las peñas por su animación».



Fue un debut amargo en el que el San Pablo entendió que la ACB exige un mayor nivel físico. «Atrás se ha visto la diferencia de centímetros. Han jugado físicos cerca del aro y nos han castigado en el rebote. Dar 20 puntos en segundas opciones a un equipo como Tenerife provoca que, si no estás acertado, el marcador se va a un tanteo elevado», analiza.



Y es que en ataque las cosas tampoco funcionaron. «Se puede hablar del ansiedad y de que era el primer día, pero no hay que tener miedo a fallar», asevera.



Tras este revés el San Pablo Burgos se prepara para una semana tan atípica como exigente en la que jugará dos partidos a domicilio frente a rivales de la talla del Unicaja y del Barcelona.



Los locales dispondrán de poco tiempo, aunque se lo toman con filosofía. «Ya estamos acostumbrados a no trabajar en la pista donde jugamos. Nos tendremos que aclimatar», apunta Epi, con ganas de acumular buenas sensaciones. «Prepararemos de la mejor manera los partidos de Málaga y Barcelona con la idea de competir en ambos encuentros», dice el burgalés.



NENAD MARKOVIC

El entrenador canario se mostraba satisfecho por el triunfo logrado en un partido que salió «como había planteado» ante un San Pablo que «nunca dejó de luchar». «No creo que haya sido tan fácil. Al Burgos no le acompañó el acierto en el tiro, algo que ya pensaba por la presión de jugar en tu campo ante 8.000 personas. Esa ansiedad es normal». Al final se impuso la «calidad» y la experiencia del bloque aurinegro.