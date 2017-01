El Caja Rural, obligado a sumar frente al Almazán

Con la obligación de cambiar el rumbo para salir de la zona peligrosa afronta el Caja Rural el arranque de la segunda vuelta de competición en el Grupo VIII de Tercera. El Burgos Promesas recibe esta tarde en Castañares (16,00 horas) la visita del Almazán.

Tan solo cuatro puntos, pero un buen número de posiciones en la general separan a ambos conjuntos (los sorianos son novenos, mientras que los burgaleses despidieron 2016 en la penúltima plaza de la tabla). El cuadro naranja necesita sumar la victoria con urgencia (no gana en casa desde el pasado mes de octubre) para coger oxígeno de cara al tramo decisivo de la temporada.

Tras un largo parón de dos semanas por las vacaciones navideñas los de Pedro Pascual regresan a la carga frente a un rival que se ha mostrado en el último tramo liguero muy fuerte en La Arboleda, pero que baja notablemente sus prestaciones a domicilio. Y esa debe ser la baza que tratará de explotar el Caja Rural, quien necesita recuperar sus mejores prestaciones ofensivas y recuperar el olfato en el área contraria si quiere obtener un buen resultado.

El Almazán llega a este duelo tras no pasar del empate en su último encuentro ante el colista, el Villaralbo, pero habiendo hecho subir la victoria a su casillero en sus cuatro últimas presencias ante su afición, lo que le han permitido escalar un buen número de posiciones en diciembre. Mucho más discreta es la serie con la que cerró 2016 el Promesas, que solo sumó 1 punto de los últimos 15 puestos en juego.

Las ausencias volverán a ser el gran caballo de batalla del cuadro burgalés en este encuentro. Pedro Pascual no podrá contar con varios de sus jugadores clave en su esquema táctico. Saúl se perderá este encuentro por una lesión de rodilla, mientras que Jairo no podrá actuar por acumulación de tarjetas. Tampoco podrán entrar en la citación los lesionados Casado, Manza y Varo.

En el lado positivo el Promesas recupera tras el parón a Cosín y Cerezo, pero aún así tendrá que echar mano de dos jugadores del juvenil para completar la convocatoria: Visa y Dani Portal.

En las filas visitantes llegarán a Burgos dos viejos conocidos de la parroquia naranja, el técnico Diego Rojas (que dirigió al equipo de Castañares en su primera andadura en Tercera) y el atacante Bruju, que debutará con los sorianos tras un breve paso por el Sariñena.