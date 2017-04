El Caja Rural quema en La Bañeza sus últimos cartuchos

D. O. C. BURGOS

Los resultados han dado la espalda al Caja Rural. Pero el Burgos Promesas no arroja la toalla y defenderá con uñas y dientes sus cada vez más complicadas opciones de salvación en Tercera División.

El combinado naranja se desplaza hoy a tierras leonesas para verse las caras contra La Bañeza (La Llanera, 17,30 horas) en la primera de las cinco finales que tiene por delante para intentar obrar el milagro de la permanencia.

Tras el doloroso tropiezo del pasado fin de semana en casa y frente a un rival directo como el Atlético Bembibre, las posibilidades de éxito de los burgaleses se redujeron considerablemente. Y obligarán a los de Pedro Pascual a obtener la inmensa mayoría de los puntos que quedan por delante en juego (15) para intentar ascender al menos cuatro posiciones en la general.

Y es que todo apunta a que no será suficiente con eludir los tres últimos puestos de la tabla, pues la más que complicada situación de Arandina y Palencia en el Grupo 1 de Segunda B se podría traducir en dos arrastres más. Ello fijaría la actual frontera de la permanencia a 6 puntos de distancia del Burgos Promesas.

Los burgaleses retan esta tarde a un La Bañeza que no se está mostrando este año tan sólido en casa como en anteriores temporadas (de hecho ha sacado casi los mismos puntos a domicilio). Pese a tener un colchón importante con la zona peligrosa, necesitan un triunfo para dar prácticamente por certificada la permanencia. Y llegan en buen momento al envite, pues han sido capaces de encadenar cuatro jornadas consecutivas puntuando, la última con victoria ante el ya desahuciado Villaralbo.

Notables serán las ausencias en el Caja Rural. A las lesiones de larga duración de Saúl y Varo se unirán en esta ocasión las ausencias de otros dos jugadores fijos en las alineaciones de Pedro Pascual. Así las cosas, no podrán saltar viajar hoy con sus compañeros el central Ovidio -que fue expulsado el pasado sábado en Castañares- ni el atacante Soto, que vio la quinta amarilla en el duelo ante el Atlético Bembibre. Y tampoco podrá llegar a tiempo el centrocampista Cosín, que sigue convaleciente de una lesión de rodilla que ya le ha impedido participar en los dos anteriores choques.