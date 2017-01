El Caja Rural no levanta cabeza. Sigue con los plomos fundidos. Ni siquiera el parón navideño ha supuesto un empujón anímico para un combinado que ha perdido la garra que le permitió competir con ciertas garantías en el tramo final de la competición. Ayer fue un juguete roto en manos de un Almazán que sometió al Burgos Promesas desde el pitido inicial. Los de Pedro Pascual no tuvieron ninguna opción frente a un cuadro, el soriano, que tenía en los compromisos lejos de La Arboleda su talón de Aquiles.

Los naranjas encajaron una nueva goleada en casa que supone un palo anímico para la moral de la tropa, que tendrá que encarar la segunda vuelta de competición en una no demasiado buena posición de partida.

Muy pronto avisaron de sus intenciones los sorianos, que han experimentado una notable mejoría en sus prestaciones desde que a mediados de noviembre se hiciera con las riendas del equipo el burgalés Diego Rojas.

El central Culebras cabeceó en el punto de penalti un córner botado por Gonza que obligó a Álex a meter una buena manopla para despejar a saque de esquina. La réplica de los burgaleses llegó de inmediato por mediación de Zamora, cuyo derechazo con rosca desde la frontal no encontró los tres palos.

A partir de ese momento el cuadro soriano se hizo por completo con el control de la situación en la medular. Y explotó a la perfección la calidad de sus hombres de ataque para dejar el partido visto para sentencia antes de llegar al descanso. Otro burgalés, el debutante Bruju, puso en aprietos a Álex en un buen lanzamiento de falta junto a la base del poste.

A la tercera fue la vencida. Diego adelantó al Almazán en el 19 al culminar con clase una fenomenal salida a la contra iniciada por Zazu y Gonza. Bruju dio continuidad a la jugada con un servicio sobre el delantero, quien viendo adelantado a Álex conectó un soberbio derechazo con rosca que tocó en el larguero y se alojó en el fondo de las mallas.

Trató de levantarse de la lona el Caja Rural, dolido por el tanto soriano. Ylo hizo con un cabezazo de Zamora a centro de Gallo desde la derecha que se marchó por encima del travesaño. Y con una intentona de Soto a la media vuelta desde el vértice del área chica.

Pero de inmediato zanjó el cuadro visitante cualquier intento de insurrección burgalesa. En esta ocasión fue Roberto, quien en acción personal, optó por disparar a puerta desde 25 metros al ver cómo los defensores se abrían y le dejaban vía libre. Armó el cañón y con su pierna zurda superó a Álex en un disparo en el que el balón cogió un efecto extraño.

En la última jugada del primer acto el meta local salvó el tercero en un mano a mano con Diego.

Intentó cambiar el rumbo del partido el Burgos Promesas en el arranque del segundo acto. Cosín botó una falta lateral que Cachorro cabeceó a las manos de Andreas. Y acto seguido Zamora, tras recortar a su par, probó fortuna con un disparo potente y cruzado que se perdió junto a la escuadra. Pero fue un espejismo, pues de inmediato el Almazán llevó de nuevo el partido a su terreno.

Los sorianos hicieron el 0-3 en una veloz transición en el 63 en la que Diego sirvió un gran balón sobre la incorporación de Roberto, quien de disparo cruzado a la cepa del poste batió a Álex.

Cinco minutos después llegó el definitivo 0-4 en una gran acción de Jesu, que ganó la línea de fondo por el costado diestro y sirvió un balón al área. Allí apareció Diego, libre de marca, para empujar el cuero a placer al fondo de las mallas.