El discurso en el Burgos CF ha cambiado. Manix Mandiola comenzó 2017 con cautela, con la prudencia por bandera y con el equipo «cogido por alfileres». Sin embargo, llegaron las victorias y posteriormente los fichajes de invierno y el conjunto blanquinegro parece otro. Ha sumado 14 de los 21 puntos posibles en la segunda vuelta. «Son cifras de play off, casi de líder. De ganar nunca te aburres. Ganar es siempre positivo. Aquí perdimos contra los chavales de la selección de Castilla y León y muchos otros en otra época. Eso no significa que ahora seamos un gran equipo, pero cada vez estamos mejor. Cuanto mejor hagamos las cosas más cerca estaremos de conseguir un buen resultado el domingo», comenta el entrenador blanquinegro.



El evidente avance que ha experimentado el Burgos CF provoca que el entrenador vasco haya dado también un paso adelante en sus palabras y se muestre más atrevido, aunque siempre manteniendo la guardia alta. «El equipo es otro tanto en puntos, en juego, como de estado de ánimo. Eso no quita para que vayamos al partido ante el Pontevedra y nos pinten la cara. No obstante, el riesgo de que ocurra eso es menor», comenta el técnico.



Mandiola celebra que los suyos fueran capaces de «coger confianza y venirse arriba», aunque recuerda que ahora el peligro es que haya un exceso de euforia. «No nos podemos dormir. Estamos a tres puntos de la promoción de descenso», recuerda el preparador.



Esa posición de play out da cierto respeto en el vestuario blanquinegro y es que sigue estando muy cerca. La situación ha mejorado mucho con respecto al descenso, ya que el Burgos tiene 7 puntos sobre esta zona de la tabla, aunque no quiere perder la perspectiva y pecar de confianza. Pese a todo, el mensaje que transmite Mandiola sigue siendo positivo.



«Creo que estamos en el mejor momento moral. Este Burgos se acerca a ese que pretendía cuando llegué. Ha costado mucho, porque los chavales estaban bajos y tenían motivos para ello. Solo habíamos sumado un punto y no se veían visos de mejora. Poco a poco hemos salido de esa situación. A esos equipos que les sacamos 7 puntos, hace unas semanas eran ellos los que tenían esa ventaja sobre nosotros», expone.



Mandiola va más allá y asegura que en estos momentos le agrada su equipo. «Otras veces he dicho que no me gustaba. Por ejemplo el partido ante el Pontevedra aquí me pareció horrible. Aburrimos a las ovejas y de esos hemos hecho varios. Ahora mismo, no digo todos los partidos y todos los minutos, pero estamos haciendo buenos encuentros tanto fuera como en casa. Es la línea a seguir», explica el entrenador vasco.



El domingo a las 17,00 horas tendrán enfrente a un oponente que llega en su peor racha de la temporada, aunque es cuarto y se ha mostrado como un equipo muy fiable en su feudo, pese a que haya perdido los dos últimos partidos que ha jugado como local. «No somos favoritos. En casa arriesga y tira para arriba y eso normalmente le da el triunfo. Pocos puntos se han dejado en casa», comenta.



Mandiola no quiere fiarse de la mala dinámica pontevedresa. «Cuando andas mal cada vez estás más cerca de volver a la normalidad», recuerda, aunque reconoce que prefiere rivales en estas circunstancias o mal clasificados. Entiende que la situación hace que el Burgos pueda tener «más opciones». Sabe que los dos equipos están en momentos contrapuestos, lo que supone «un factor más a nuestro favor». «No son goles, pero el estado de ánimo también tiene mucho que ver», advierte.



Mario Barco será el gran ausente en las filas gallegas. Una lesión de tobillo mantiene al vasco en el dique seco, lo que está notando el ataque pontevedrés. Es el máximo goleador del equipo con 10 tantos, a lo que hay que añadir el trabajo que realiza en la zona ofensiva. El Pontevedra no ha marcado desde que Mario Barco está lesionado. «No es un goleador. Destaca por su trabajo y poderío más que por su goles. Es importante para ellos y casualmente con su falta ha llegado sequía. Tendrá algo que ver. Para nosotros es mejor que no esté», señala de forma sincera el entrenador del Burgos CF.

Chevi «contento», tanto en lo personal como en lo colectivo

Álvaro Martín ‘Chevi’ estrenó titularidad ante el Celta de Vigo B y fue uno de los destacados.El centrocampista madrileño llegó en el mercado de invierno y está aportando su granito de arena para que el Burgos salga del pozo. Está «contento» por la dinámica positiva en la que se encuentra el equipo e insiste en la palabra confianza. «En Logroño la situación fue difícil, pero está ya olvidada. Aquí me han acogido muy bien. Al principio tienes que entrar en dinámica para ir cogiendo confianza y ritmo de competición.Estoy feliz de poder jugar y por haber conseguido el pasado fin de semana los tres puntos», comenta.



Mandiola aseguró hace días que los tres fichajes habían supuesto «un soplo de aire fresco» para el vestuario porque no arrastraban el lastre que había supuesto el inicio de campaña. «Ha tenido que ser duro», reconoce Chevi, quien indica que en estos casos los nuevos llegan con «otra mentalidad» y con «la única intención de sumar». Tiene claro que a Pontevedra deben ir «a ganar». «Ellos no están en el mejor momento, pero nos tenemos que centrar en nosotros mismos y seguir haciendo las cosas como hasta ahora», finaliza.