Un campeón impío

KALEIDO VIGO 5

UBU COLINA CLINIC 45



Kaleido Universidad de Vigo: Moure (Pérez, min. 48), Prieto, Bargiela, López (Filgueira, min. 50), Vicente, Salgado, Abadía, Díaz, Riveiro, Silla, Santiago Gutiérrez (De Cabo, min. 50), Caride, Barandiarán, Valentín Gutiérrez, Rodríguez.



UBU Colina Clinic: Valverde (Djosseu, min. 58), López, Caballero (Obregón, min. 58), Cabrera (Carrasco, min. 48), Ascroft-Leigh, Wagenaar, Aristemuño (Colina, min. 61), Snyman, González, Imo, Domínguez, Sáez (Hernando, min. 50), Bianco, Storm (Sánchez, min. 55), Sauls.

Árbitro: Miguel Fernández.



Tarjetas amarillas: Al jugador local Vicente por juego sucio en el minuto 48.

Tanteo: 0-3, min. 4: golpe de castigo de Bianco; 0-6, min. 20: golpe de castigo de Bianco; 0-9, min. 25: golpe de castigo de Bianco; 0-12, min. 36: golpe de castigo de Bianco; 0-19, min. 50: ensayo de Snyman que transforma Bianco; 0-26, min. 53: ensayo de Aristemuño que transforma Bianco; 0-33, min. 56: ensayo de González que transforma Bianco; 0-40, min. 60: ensayo de Imo que transforma Bianco; 0-45, min. 70: ensayo de Hernando; 5-45, min. 80: Rodríguez.

VIGO

Este UBU Colina Clinic está diseñado para hacer historia y ayer escribió en Vigo una página que quedará para siempre grabada en el recuerdo. El club gualdinegro se proclamó por primera vez campeón de liga regular en la División de Honor B, un merecido premio que tenía bajo control desde hace varias semanas y que ya es suyo.



El average abierto con el Bera Bera retrasó un alirón redondeado en As Lagoas Marcosende con la 20ª victoria consecutiva de la temporada. El bloque de Marcelo Chorny maduró el éxito en una primera parte exigente y sacó a relucir todo su arsenal ofensivo tras el descanso. El campeón fue un vendaval a su paso por Vigo y confirmó que está preparado para competir al máximo nivel en la próxima fase de ascenso a la elite nacional.



Las bajas de Jorge Fuente, David Martín y Tomás Rocamán no afectaron al rendimiento del conjunto castellano. El XV gualdinegro tenía muy claro el camino a seguir en un partido marcado de inicio por las extrañas circunstancias que rodearon a la rutina del equipo. El largo desplazamiento y pernoctación en Vigo, además del horario matutino, condicionaron de salida a un UBU Colina Clinic que mantuvo la concentración.



El Kaleido Vigo, libre de presión y sin ningún objetivo por el que luchar en la tabla clasificatoria, se vació en la primera mitad para forzar una sorpresa que no llegó. Así, el cuadro burgalés echó el resto en labores de contención a la espera de recuperar la chispa ofensiva.



Mientras tanto, el UBU Colina Clinic recurrió a un seguro de vida como Nico Bianco para poner tierra de por medio. El Universidad de Vigo quería, pero se encontró con un 0-12 en contra después de 35 minutos de juego gracias a la impagable efectividad en el pateo del centro argentino.



Los visitantes tenían el partido bajo control y ni siquiera habían necesitado su mejor versión con el oval. Eso sí, el planteamiento del conjunto gualdinegro pasaba por sentenciar el partido cuanto antes y los acontecimientos se precipitaron tras el paso por los vestuarios.



El Kaleido Vigo pagó el desgaste y compitió a merced del campeón, sobre todo tras la amarilla vista por el segunda línea Marcos Vicente. En 12 minutos el XV burgalés descargó toda su ira y firmó de forma consecutiva cuatro ensayos transformados para barrer a su rival del campo.



Ya fuera tras recuperación del oval, a través de una buena transmisión en las fases ofensivas o por empuje de la melé, los visitantes se pusieron las botas en una fase del partido en la que los jugadores de banquillo ya eran protagonistas.



Snyman y Aristemuño no faltaron a su cita con el ensayo, Imo también quiso su premio y González redondeó su buena actuación como medio melé con su conquista de la línea de marca. El 0-40 dejaba a las claras la superioridad de un UBU Colina Clinic que aún celebró el ensayo del centro de Gonzalo Hernando como colofón a un partido finalizado con el posado de un Vigo con la cabeza alta.