La campeona olímpica de maratón da positivo con EPO

Jemima Sumgong, primera keniana de la historia en ganar el maratón olímpico, el verano pasado en Río de Janeiro, ha dado positivo en un control antidopaje efectuado fuera de competición, según ha confirmado la IAAF (Federación Internacional de Atletismo). El test se practicó esta misma semana en Kenia, añade la propia federación.

