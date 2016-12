Canastas solidarias en El Plantío

El Plantío se convirtió ayer en una sucursal de los Reyes Magos en Burgos. Baloncesto y solidaridad se dieron la mano con motivo de la celebración de la tercera edición del Basketball Christmas Edition.



Alrededor de dos millares de espectadores poblaron las gradas del pabellón burgalés para presenciar lo que pretendía convertirse en una fiesta de despedida del baloncesto local. Y con aroma de NBA en una réplica castellana del All Star Game. Espectáculo en estado puro.



Cada uno de los aficionados que asistieron al evento lúdico-deportivo donaron un juguete (nuevo o en buen estado) que la organización de esta iniciativa donará a las asociaciones Cáritas y Cadenas de Favores. Y ello se tradujo en toneladas de solidaridad, pues la respuesta de los asistentes desbordó hasta la mejor de las previsiones.



El evento arrancó a las 18,30 horas con la celebración de los concursos de habilidad, mates y de triples. En el primero de ellos participaron seis equipos. Y el triunfo correspondió al CB Catedral, que necesitó tan solo de 53 segundos para completar el circuito de lanzamientos. Seguido muy de cerca por el UBU Tizona (con 55 segundos) y el CB Bochinche (1:25).



Acto seguido tomaron el relevo los artilleros del 6,75, en una competición en la que se pudo ver una apretada pugna por la victoria. Cuatro tiradores lograron el paso a la final: Alberto Miguel, Álvaro Gómez, Gadea Hidalgo y Albano Martínez.



Por tan solo un punto de diferencia el que fuera alero cántabro del Autocid Ford, Alberto Miguel, se llevó la victoria (con 13 puntos), por delante de Álvaro Gómez (12) en la ronda de desempate.



Luego tomó el relevo el concurso de mates, con cuatro ‘matadores’ en liza. El triunfo correspondió al americano del Grupo de Santiago Jalen Jaspers, con 93 puntos; superando al jugador del Pisones Chris Etchekan (85) y al alero australiano del San Pablo Inmobiliaria Brandon Brine (84).



Poco después, a partir de las 19,30 horas llegó el plato fuerte de la jornada, con un partido entre las dos franquicias ficticias de la NBA: los Denver McNuggets y los Houston Crockets.



Todo ello amenizado al más puro estilo de un All Star Game, con cañones de luz y fuego en la presentación de los componentes de ambas escuadras (con presencia en sus filas de ex jugadores como Fernando Andrés, el que fuera gerente del Atapuerca y Tizona, Javier Barriocanal, varios componentes del grupo La Maravillosa Orquesta del Alcohol o el jugador del UBU Tizona Nacho García, entre otros).



A lo largo del evento se procedió al sorteo de numeroso material deportivo donado por muchos equipos de la ACB (Real Madrid, FC Barcelona, Bilbao, CAI Zaragoza, Gran Canaria..) y de los locales CB Miraflores y CB Tizona. Además, tuvo lugar el sorteo de un Ford Fiesta entre los espectadores asistentes al Plantío (el vehículo fue donado por Autocid Ford en el 40º aniversario de la concesión de esta marca en Burgos).