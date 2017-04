A cara de perro en Valladolid

Con el margen de error reducido a la mínima expresión se desplaza esta tarde el Villa de Aranda hasta la capital regional para verse las caras contra el Recoletas Atlético Valladolid (pabellón Huerta del Rey, 20,30 horas).



La dolorosa derrota encajada el pasado fin de semana en el Príncipe de Asturias ante uno de sus rivales directos, Benidorm, le ha privado de la red de seguridad con la que ha contado desde el arranque del curso. Y le hizo descender hasta la antepenúltima posición de la tabla clasificatoria de la Asobal, a tan solo 2 puntos de los puestos de descenso.



El combinado burgalés se juega mucho en el derbi regional. Nunca hasta este momento, a falta de 5 jornadas para la conclusión de la temporada, se habían visto los de Álvaro Senovilla en una situación tan comprometida. Es cierto que tiene hasta el final enfrentamientos ante los dos equipos que ocupan los puestos de descenso, pero no puede permitirse ningún fallo para llevar el barco a buen puerto.



Y hoy dispone de una buena oportunidad para conseguirlo frente a los vallisoletanos, un rival que se encuentra en una cómoda octava posición, con la salvación en el bolsillo y escasas probabilidades de escalar más posiciones en la general -pero que se ha mostado muy fuerte en su feudo en la segunda vuelta-. El Villa de Aranda saltará a la cancha con el cuchillo entre los dientes con la intención de hacer valer su mayor necesidad ante el Recoletas, que aunque no se juega casi nada en el envite quiere congraciarse ante su afición tras la derrota sufrida el pasado fin de semana ante Frigoríficos Morrazo en Cangas.



El cuadro burgalés recuperará para este compromiso al central Álvaro Torres, que llevaba en el dique seco varias semanas por una fractura nasal sufrida en el duelo ante Cangas de la Copa del Rey.



Los vallisoletanos ya fueron capaces de adjudicarse por la mínima el choque de ida en suelo burgalés (24-25). En vista de la trascendencia del envite, y la cercanía de ambas localidades, no estará solo el Villa de Aranda en el Huerta del Rey, donde se espera la presencia de más de un centenar de seguidores del cuadro ribereño.



En otro orden de cosas el combinado juvenil del club, el Mecanizados Aranda, se juega este fin de semana en el Príncipe de Asturias un billete para el Campeonato de España. El equipo ribereño se verá las caras contra el Toledo Amibal, el Luceros y el Cajasur Córdoba -con entrada gratuita para los aficionados-.