Carlos Álvarez: «En este equipo todo el mundo ataca y defiende»

Se estrenó el pasado domingo como goleador con la camiseta del Burgos CF. Y tiene muy clara la receta del éxito del combinado blanquinegro en este inicio del curso. Carlos Álvarez considera que sin la unidad, compromiso y sacrificio del bloque nada de lo conseguido sería posible.



«El arranque liguero ha sido muy bueno, pero esto acaba de empezar. No es para recrearse porque como bajemos un poco el listón no servirá de nada. Hay que continuar en esta línea. Esta es la medida y el esfuerzo que tenemos que dar para ganar los partidos», explica.



Y destaca el que a su juicio es el factor decisivo. «El trabajo de todo el equipo se nota. Vamos todos a lo mismo, trabajamos un montón. Todo el mundo ataca y todo el mundo defiende. Eso hace que sea tan difícil ganarnos. Nos está dando la oportunidad de sacar los partidos adelante. Si no fuera así seguro que cambiarían las cosas. Este equipo, y el entrenador, tienen las cosas muy claras».



El asturiano hizo el pasado domingo el tanto del triunfo ante un rival directo. «Estoy muy contento.

Siendo delantero los goles te dan confianza y te ayudan. Y si valen para ganar un partido tan importante como el del Logroñés, más aún», matiza.



Por ello aboga por «mantener la misma línea». «La prioridad es clara: es el grupo lo que nos hace fuertes. Y a partir de ahí, en lo personal, intentaré aportar goles».



Con respecto al encuentro de mañana sábado en las instalaciones de Zubieta señala la dificultad del envite. «Es un partido complicado. Como todo filial la Real Sociedad B tiene cosas muy buenas, muchas virtudes. Por otro son muy jóvenes y quizás por ahí les podamos hacer daño. Iremos a San Sebastián a ser nosotros y a traernos los tres puntos».