La regularidad se ha convertido en el principal aliado de Carlos Barbero en la Vuelta al Alentejo. Después de cuatro etapas en la prueba lusa, el burgalés acumula dos segundos puestos y otros dos terceros.Es el líder destacado de una carrera que se decidirá por las bonificaciones y el de Movistar es el virtual ganador de la competición portuguesa.«Vamos a ver cómo se da mañana», comentó tras la finalización de la cuarta jornada, en la que se volvió a quedar con la miel en los labios.Acabó segundo por detrás del joven estadounidense Logan Owen.

Barbero afrontará el último parcial de la Vuelta al Alentejo con 17 segundos de ventaja con respecto a Rinaldo Nocentini y 23 con el holandés Jasper De Laat.Solo una catástrofe puede impedir que hoy logre por segunda vez la general de la ronda portuguesa.

Lo tiene todo a favor, aunque no quiere cantar victoria. El Movistar está trabajando a la perfección para que al castellano esté lo más cómodo posible durante las etapas. A lo largo de la prueba Barbero ha expresado en más de una ocasión el agradecimiento a sus compañeros por la labor que está realizando a su favor.

La jornada de ayer fue similar a las anteriores. El pelotón fue de Odemira a Alcácer do Sal por un trazado de 175,2 kilómetros que transcurría por la costa y en el que Britton, Huffman, Jamieson y Nych hicieron trabajar tanto al equipo del líder como a los conjuntos que cuentan con velocistas. Solo faltaban 3 kilómetros para el final cuando el grupo alcanzó a los fugados.

Llegaba la hora de Carlos Barbero, que llegó muy bien situado a los últimos metros. Fue el burgalés el que inició el esprint, pero Owen le superó en los metros finales. «Me lance desde lejos y el ganador estuvo más fuerte y me remontó», relató el corredor de Movistar una vez pasado por el podio para enfundarse el maillot amarillo.

La carrera concluirá con una jornada de 168,9 kilómetros en los que solo habrá un puerto puntuable de cuarta categoría. Se espera que la victoria se dilucide en una llegada masiva en la que Barbero volverá a estar entre los favoritos.



ADRIÁN GONZÁLEZ

El burgalés del Murias Taldea volvió a centrarse en la labor de equipos fue la sombra de unGarikoitz Bravo que sigue entre los mejores y que ya es octavo en la clasificación general. «Las sensaciones siguen siendo buenas. He estado toda la etapa apoyando a Gari (Bravo) y a dos kilómetros de meta me ha pillado cerca una caída que he librado por poco. Posteriormente me he dejado llevar», apuntó.

Su misión en la última jornada será la misma que hasta ahora.Deberá estar pendiente de su jefe de filas y quizás en el tramo final de la prueba pueda tener carta blanca para buscar su oportunidad en el esprint, aunque todo dependerá de las órdenes de equipo.