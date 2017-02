Carlos Barbero ha regresado a Burgos después de más de una semana en los Emiratos Árabes, aunque ya está pensando en sus próximos objetivos. Portugal será su próximo destino. Disputará del 15 al 19 de febrero la Vuelta al Algarve, mientras que del 22 al 26 estará en la Vuelta al Alentejo. La última prueba le trae gratos recuerdos y es que en 2014, cuando defendía los colores del Euskadi logró la victoria en la general de la ronda lusa.



Buscará su oportunidad, aunque sabe que estará supeditado a las labores de equipo.Si alguno de los hombres fuertes del Movistar lucha por la general le tocará trabajar en favor de su jefe de filas. No obstante, buscará su oportunidad alguna de las jornadas.



El corredor local viene de disputar el Tour de Dubai, una carrera que se corrió a una alta velocidad y en la que los esprinters fueron los grandes protagonistas. En la única etapa que podía tener opciones de estar adelante, la cuarta, que acababa en un duro repecho, la organización suspendió la jornada por las rachas de fuerte viento.



«Me he encontrado bien, aunque es muy complicado sacar conclusiones en este tipo de carreras.Se ha ido muy deprisa y las etapas han sido muy llanas. En otras circunstancias puedes saber si te falta algo para estar fuerte, pero en estas competiciones es complicado», explica el ciclista de Movistar.



Trató de meterse en todas las llegadas junto a su compañero Benatti, aunque nunca acabaron en primera línea. «También a él le viene mejor etapas con algo más de dureza», comenta.



Sabe que los días de competición que ha acumulado en el Tour Down Under y en el Tour de Dubai serán beneficiosos en próximas carreras. «Es todavía pronto y hay aún mucha temporada para buscar resultados. Lo importante es que todo va bien y que no ha habido ningún problema», concluye.

VIAJES Lejos de casa 26 de los 38 días de 2017

El inicio de campaña para el burgalés está siendo muy viajero.Comenzó la temporada enAustralia, donde estuvo 18 días. Tras una breve estancia en Burgos, voló rumbo a Dubai, donde permaneció otras 8 jornadas. De los 38 días que se han consumido del año 2017, 26 los ha pasado fuera de casa, lo que supone el 70%. Aunque los datos van más allá. En este 2017 ha permanecido más tiempo lejos de Europa, que en el viejo continente. De esta forma ha evitado la adversa climatología de las últimas semanas. En Australia soportó hasta 44ºC y en Dubai gozó de temperaturas que siempre rondaron los 20ºC.