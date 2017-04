Carlos Barbero se deja ver en la Vuelta a la Rioja

Carlos Barbero fue uno de los protagonistas de la Vuelta a la Rioja, donde también el integrante del Burgos BH Dani López entró en el ‘top ten’ y demostró que ha dado un paso adelante en su segundo año como profesional. El corredor de Movistar acabó en la octava plaza, mientras que el pupilo de Julio Andrés Izquierdo entró en meta justo después (9º).



El de burgalés asumió un papel poco habitual en él. Era uno de los nombres propios en una hipotética llegada masiva, aunque nada más comenzar la carrera se metió en la fuga. «Había corredores importantes y decidimos que era una buena oportunidad. Entré junto a Castroviejo y Soler», comentó tras la prueba. Hubo entendimiento por delante y la escapada estuvo alrededor de 80 kilómetros en cabeza.



Fue el Euskadi Murias el que asumió la responsabilidad para reducir la distancia, mientras que también el Burgos BH echó una mano y el burgalés Raúl Castrillo entró al relevo en el pelotón.

En el kilómetro 95 de carrera la fuga se anuló y poco después fue el Orica el que propició el corte definitivo. Carlos Barbero tuvo fuerzas para meterse en una fuga de mucho nivel con sus compañeros Sutherland, el ganador final, y Rojas, y seis integrantes del Orica Albasini, Hepburn, Howson, Plaza, Power y Tuft. Rubio fue el representante del Caja Rural y Torres y Milán del Inteja.



Fue este grupo el que se jugó la victoria. El entendimiento era complicado y la guerra se centraba entre los dos equipos World Tour. El ataque de Sutherland fue el definitivo, mientras que a Barbero le cazó el pelotón. Sin embargo el burgalés entró en el esprint del grupo y logró la octava plaza por delante de Dani López que hizo un meritorio esprint.



«Estoy contento con la carrera. Me he encontrado bien y al final ha ganado un Movistar, que era nuestro objetivo. El balance es positivo», expuso Barbero.



También el Burgos BH hizo una valoración positiva de lo sucedido en tierras riojanas. «Las dos fugas que ha habido han sido de mucho nivel y hemos preferido mantener la sangre fría en el pelotón. Castrillo ha echado una mano al Murias para anular la primera fuga y luego ha sido imposible entrar en el abanico de Orica. Dani ha estado bien y sigue demostrando que puede estar adelante. Solo falta que se lo crea y estos resultados le vendrán bien», comentó Darío Hernández.



Por su parte, Adrián González, burgalés que milita en el Euskadi Murias acabó en el puesto 21º tras meterse en el esprint del gran grupo. A su equipo le tocó trabajar en la primera parte de carrera, pero el castellano fue uno de los hombres que reservó Odriozola para el final. Su balance en este fin de semana es positivo. Estuvo en la fuga del GP Miguel Indurain y ayer en Logroño fue el mejor de su equipo en la línea de meta.



«Me ha quedado la pena de no poder acabado en mejor posición aquí. He tenido que hacer un gran esfuerzo en el tramo final para coger el primer grupo y he llegado un poco cansado a los últimos metros. Tampoco he encontrado el hueco. Pese a todo creo que ha sido un buen fin de semana», explicó González.