Carlos Barbero ya luce su nueva piel

Carlos Barbero ya luce el maillot de Movistar. Hasta el 31 de diciembre ha seguido vistiendo los colores del Caja Rural, aunque a partir de ahora el burgalés lleva la equipación del cuadro telefónico. Su acuerdo con el equipo de Eusebio Unzue viene de mediados de octubre, pero en 2016 seguía teniendo contrato con el Caja Rural. Al de Gamonal ya se le puede ver son su nueva piel y la semana que viene afrontará su primera carrera de la actual campaña, la People’s Choice Classic -se disputa el domingo 15 de enero-, que no es más que el preludio del Tour Down Under, prueba de 6 jornadas que será la encargada de abrir el calendario World Tour en 2017 y que irá del 17 al 22 de enero.

Barbero ha intensificado sus entrenamientos, aunque asegura que su rutina invernal va por un camino similar al de anteriores campaña. «Lo importante es que no ha habido ningún contratiempo. Estoy entrenando bien y eso es bueno cuando se está preparando el inicio de la temporada», explica el corredor.

Posteriormente no tiene muy claro qué correrá. Sabe que cuando regrese a España llegará la presentación oficial del equipo y que posteriormente parte del equipo disputará la Challenge de Mallorca -del 26 al 29 de enero- y la otra el Tour de Dubai -del 31 de enero al 4 febrero-. «Realmente no sé lo queme tocará disputar. Aún no nos han dicho nada y supongo que será en Australia cuando nos informen de las próximas carreras», responde.

Comenzará de esta forma su primer año en la elite, en el que confía en que pueda disputar carreras que tiene desde hace años marcadas con una equis. La Milan San Remo y la Amstel Gold Race son dos de esas pruebas que quiere conocer y disputar. En breve sabrá si están en su calendario o si deberá esperar para cumplir uno de sus sueños.