La Carrera de San José aspira a superar el domingo los 1.300 inscritos

La Carrera de San José espera batir el próximo domingo su récord absoluto de participación. La prueba de Villasana de Mena alcanzará el día 19 su 36ª edición. Y lo hará con buena salud y plenamente consolidada en el calendario nacional.

De hecho, la buena marcha de las inscripciones hace ser muy optimista a la organización -que corre a cargo del CA Valle de Mena en colaboración con el IDJ de la Diputación-, quien ya piensa que tendrá que cerrar la venta de dorsales antes del plazo inicialmente fijado como fecha tope (ha establecido en 520 el cupo para la prueba absoluta).

Si el ritmo de formalización de matrículas se mantiene hasta la medianoche del miércoles se confía en superar la cifra de los 1.350 participantes entre todas las categorías en liza. Los interesados pueden inscribirse a través de la web: www.atletismovalledemena.com.

La nómina de ilustres que lucharán por hacerse con el triunfo en la prueba burgalesa es muy amplia. El vencedor del pasado curso, el joven marroquí Hamid Ben Daoud, no podrá defender su título (acaba de pasar por quirófano por una apendicitis), pero sí que han confirmado su presencia en la competición los burgaleses Javi Abad (Ecoalia Barbadillo del Mercado), Dani Arce (Añares Rioja) o Álvaro Gutiérrez (Fent Camí Mislata), quienes pugnarán por el podio con Asier Cuevas (New Balance), subcampeón del mundo de los 100 kilómetros o el leonés del Teleno Raúl Celada.

En la carrera femenina es segura la presencia de la campeonísima vallisoletana Mayte Martínez, la vencedora de la última edición Elena Loyo (campeona nacional de los 10 kilómetros en ruta), la tres veces triunfadora en Villasana María Elena Moreno (Piélagos) y las burgalesas Lidia Campo (CA Valladolid) y Jimena Martín (Seoane Pampín).

La carrera arrancará a las 10,30 horas con la celebración de las pruebas para las categorías menores, desde prebenjamines hasta juveniles. Y el plato fuerte de la jornada llegará a las 12,15 horas.

La competición se desarrollará sobre un trazado de 10 kilómetros (para los junior, senior y veteranos) con salida y llegada en Villasana de Mena y pasos por las localidades de Vallejo, Villasuso y Villanueva. El trazado todavía no ha podido ser homologado por la Federación Española debido a un tramo de un kilómetro que transcurre por una pista de tierra.

La Carrera de San José estará incluida por vez primera en el recién creado Kon Sports Challenger, un circuito de pruebas populares que estará compuesto este año por cuatro citas en otras tantas provincias. La de Las Merindades será la primera de ellas y se completará después con en Llodio (Álava) el 18 de junio; en Castro Urdiales (Cantabria), el 17 de septiembre y en la Zalla-Balmaseda-Zalla (Vizcaya) el 3 de diciembre.